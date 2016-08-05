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此内容发布于2016年8月5日 上午4:35 最后更新 - 2016年8月5日 -04:35

（法新社雅加达5日电） 印尼官方表示，警方今天逮捕6名好战分子嫌犯，他们密谋对新加坡滨海区高级地段发动火箭攻击。

新加坡证实得知此攻击计画，并表示已加强维安措施。

国家警方发言人里扬托（Agus Rianto）表示，年龄介于19到46岁的6名男子在印尼巴淡岛（Batam）遭拘留。巴淡岛位于新加坡南部。

里扬托表示，这个团体据称的领导人迪瓦（Gigih Rahmad Dewa）被控与印尼首要好战分子奈姆（Bahrun Naim）一同策划这起攻击。奈姆稍后前往叙利亚加入伊斯兰国（IS）组织。

里扬托向记者表示，这两人「计画在新加坡发动恐攻。他们想从巴淡岛发射火箭，攻击新加坡」。

警方发言人表示，他们的目标是滨海湾（Marina Bay）。这区有高级奢华的滨海湾金沙酒店，里面有购物商场、饭店和赌场等设施。

新加坡内政部在声明中表示，「得知印尼当局逮捕计画进行恐怖攻击的6名嫌疑犯」，新加坡维安当局已与印尼当局合作调查。

内政部还表示：「为了因应这次威胁和普遍的安全局势，警方和其他机关已加强内陆和边境安全措施。」（译者：中央社陈昱婷）

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