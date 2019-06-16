此内容发布于2019年6月17日 上午1:20

（法新社洛杉矶16日电） 「MIB星际战警：跨国行动」（Men in Black: International）本周末在北美票房一马当先，但冲劲没有片商索尼预估的大，据「北美院线联盟」数据，MIB进帐约2850万美元。

影评欣赏两位主角克里斯汉斯沃（Chris Hemsworth）和泰莎汤普森（Tessa Thompson）之间的火花，但在电影评论网站烂番茄（Rotten Tomatoes）仅给24%评价。

然而，如同新片片名所暗示的，在5国取景的最新MIB星际战警海外表现较为亮眼，迄今吸金7300万美元。

本周末排名第2的是上周冠军片、环球出品的「宠物当家2」（The Secret Life of Pets 2），收入2380万美元。

排第3的是上周同样排名第3的迪士尼真人版「阿拉丁」（Aladdin），票房1670万美元。

本周末下滑两个名次来到第4的是「X战警：黑凤凰」（X-Men: Dark Phoenix），有900万美元表现。

而连续两周排第5的是派拉蒙出品的「火箭人」（Rocketman），进帐880万美元。片中由泰隆艾格顿（Taron Egerto）饰演英国乐坛传奇「强叔」艾尔顿强（Elton John）。

本周排名第6到第10的电影依序为：「杀戮战警」（Shaft）830万美元；「哥吉拉 II 怪兽之王」（Godzilla: King of the Monsters）810万美元；「捍卫任务3：全面开战」（John Wick: Chapter 3 ―Parabellum）610万美元；「深夜秀」（Late Night）510万美元；「恐怖大妈」（Ma）360万美元。（译者：蔡佳敏/核稿：刘文瑜）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram