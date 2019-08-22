此内容发布于2019年8月22日 上午8:20

（法新社纽约22日电） 麻省理工学院媒体实验室负责人遭披露与避险基金经理人艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有金钱往来，设在实验室的公民媒体研究中心主任表示，他将辞职以示抗议。

麻省理工学院媒体实验室负责人伊藤（Joi Ito）曾收下遭控性贩运、并于候审期间10日在狱中自杀的艾普斯坦的钱。设在媒体实验室的公民媒体中心（Center for Civic Media）主任朱克曼（Ethan Zuckerman）得知此事后，表示将于2019-2020学年底离职

朱克曼20日在媒体论坛发讯息，并于次日补充其文。他在讯息中写道：「我的逻辑很简单：我们团队所做的工作是以社会正义，和包容边缘化的个体及各类观点为主。」

「不管是与艾普斯坦的合作，还是掩饰那段关系，都很明显地违反了工作场域自身价值。在那样的工作场域里，实在很难一脸正经地继续做着这份工作。」

朱克曼表示，他已向2018年「不服从奖」（Disobedience Prize）3名受奖人道歉，这个媒体实验室奖项认可受害者对科学界性骚扰遭遇的抗争。

他写下：「对我来说，艾普斯坦与媒体实验室深切的纠葛，造成我无法继续在那边工作。」

本月稍早，伊藤在公开声明信中为他跟艾普斯坦的关系道歉。

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