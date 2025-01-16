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AI仿声外国领袖来电诈骗 泰国总理差点上当

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（法新社曼谷15日电） 泰国总理贝东塔今天透露，她曾经接到一段人工智慧（AI）生成、伪装成某一知名外国领袖的语音讯息，差点沦为电信诈骗的受害者。

泰国总理贝东塔（Paetongtarn Shinawatra）表示，她曾经接获一段语音讯息，声音听起来和某位知名领袖的声音一模一样。

「在语音讯息中，他说他期待和我见面及合作。」

她说，某天晚上她漏接一通电话，但隔天同组电话号码传来一段语音讯息，令人起疑。

「语音讯息说泰国是唯一尚未捐款的东南亚国家协会（ASEAN）成员国，当我听到这点时，我觉得『这不对劲』。」

很快地传来了一则简讯要求汇款到一个国外的银行帐户，这证实了她的疑虑。「当我看到简讯时，我就心知肚明。」

贝东塔并未透露她在何时收到这些诈骗讯息。

所谓的「电信诈欺」在泰国很常见，诈骗方的第一通电话通常是利用自动语音电话，诈骗者往往冒充警察、政府官员、或银行人员。

现年38岁的贝东塔是泰国前总理戴克辛（Thaksin Shinawatra）的幺女，她上周向泰国反贪腐委员会申报财产，身家超过4亿美元。

戴克辛曾经拥有英超曼城队（Manchester City F. C.）。根据富比世（Forbes），戴克辛资产净值21亿美元，在泰国富豪排行榜名列第10。

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