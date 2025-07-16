AI电力需求庞大 川普：投资2.7兆发展能源网络

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（法新社匹兹堡15日电） 美国总统川普今天前往宾夕法尼亚州，宣布在能源和基础设施协议上投入920亿美元（约新台币2.7兆元），以满足科技巨擘为了推动人工智慧（AI）蓬勃发展而飙升的电力需求。

川普在卡内基美隆大学（Carnegie Mellon University）首届「宾州能源与创新峰会」（Pennsylvania Energy and Innovation Summit）上做出上述宣布。

川普在活动上表示：「今天所做承诺，将确保未来将在宾州和匹兹堡设计、建造和生产，我得说，就在美利坚合众国这里完成。」

科技界全面拥抱生成式AI作为下波技术，但也日益担心目前的基础设施无法满足庞大的电力需求，特别是在美国。

生成式AI需要大量运算能力，主要是用来运作来自辉达（Nvidia）的高耗能处理器。辉达目前是全球市值最高的公司。

官员预计到了2028年，科技企业对AI将有高达5GW（gigawatt，百万��）的电力需求，而这样的电量足以供应约500万个家户。

美国国防产业数据分析承包商帕兰泰尔技术公司（Palantir）、新创公司Anthropic、埃克森美孚公司（Exxon Mobil Corp.）和雪佛龙公司（Chevron）高层都出席了这场活动。

这笔资金将投入建造新的资料中心、发电、电网基础设施、AI训练和学徒计画等。