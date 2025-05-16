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APEC贸易部长会议发布声明 对全球贸易面临挑战表示担忧

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（法新社济州岛16日电） 美国关税冲击的阴霾笼罩全球之际，亚太经济合作会议（APEC）贸易部长会议今天在会中发布联合声明，表示「担忧」全球贸易面临的挑战。

为期2天的APEC贸易部长会议昨天在韩国济州岛登场。身为APEC重要成员的美国，派出贸易代表葛里尔（Jamieson Greer）与会。他在这段期间与多个期盼降低美国关税冲击的国家各别举行双边会议。 APEC所有21个成员国贸易部长发表联合声明说，「我们担心全球贸易体系面临的根本挑战」。

他们呼吁加强合作，并表示仍对APEC尽心尽力，做为「齐心协力因应这个区域经济挑战」的一种方式。

这次的APEC贸易部长会议，由韩国产业通商资源部通商交涉本部长郑仁教担任会议主席。郑仁教指出，这份联合声明来之不易，因为在会谈初期，各国立场存在「显着差异」，但在最后一刻达成协议。

APEC强调全球贸易体系的重要性，例如世界贸易组织（WTO）以及可长期发展的供应链。

郑仁教补充说，这项联合声明「对全球市场释出相当正面的讯号」，并表示「APEC成员国可以共同努力，以便安度当前存在高度不确定性的全球贸易环境。」

他指出，会中未讨论「联合因应」美国关税措施，因为在各国面临的情况「存在显着差异」下，难以办到这件事。

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