中国联想集团-世界第三大电脑出产商

此内容发布于2006年10月1日 上午2:00 最后更新 - 2006年10月1日 -02:00

中国联想集团瑞士负责人Patrick Roettger以前效劳于IBM。 (swissinfo.ch)

中国联想集团在收购了IBM电脑部门之后一举成名。35岁的瑞士人Patrick Roettger是这个中国集团公司瑞士分部的负责人。

《巴塞尔报》采访了这位中国大型电脑集团的瑞士负责人，他就电脑、手提电脑、中国和瑞士等题目谈了谈他的感想。

清晨8:30，Patrick Roettger与《巴塞尔报》记者相约在阿劳(Aarau)火车站的一个咖啡厅中，虽然时间尚早，但是Patrick Roettger已经精神抖擞地坐在了桌旁，他在家中已经启动了他的IBM- ThinkPad笔记本电脑，查阅了当天的电子信件。



现在这台电脑被摆放在咖啡厅的桌面上，以便回答记者提出的第一个问题-关于会导致爆炸的手提电脑电池。戴尔公司(Dell)和苹果公司(Apple)都在大张旗鼓地进行回收索尼(Sony)蓄电池活动。



尽管联想电脑也有部分产品使用了危险的索尼电池，但却没有采取任何行动。Roettger对此作出如下解释：“我们的大部分电脑使用的是其它品牌的电池，所以对我们来说并没有很大威胁。”他同时介绍了一种抵御高温和防爆软件。

时尚产品

这位在瑞士法语区长大的德国人很快便进入了正题。他将电脑屏幕折来折去以示其衔接处的柔韧性。然后将电脑上下摇晃，为证明这台机器的结实程度。



最后他来到咖啡厅的中心，双脚站在了笔记本电脑之上，由此可见电脑的外壳是多么的牢固。事实证明ThinkPad在商界已经成为一种时尚。



生动活泼的“广告表演”告一段落之后，谈话正式开始：联想到底是谁？2004年当这个中国集团公司宣布以12.5亿美金收购IBM电脑部时，联想集团一举成为家喻户晓的大牌公司。在此之前，联想其实已经是世界最大电脑出品商之一，但是只在中国经销。



1984年一个中国科技团体在政府资助下成立了联想公司，其宗旨在于将西方高科技引进中国。现在这个公司已经发展成为一个在全世界拥有1.9万员工的国际性集团公司，年销售额130亿美金，覆盖8%电脑市场，是在戴尔和惠普(HP)之后的第三大电脑生产商。

香气手机

联想在中国还销售从打印机到手机等其它电器产品，其中专为女性设计的一种装有香水散发器的手机，在中国非常抢手。或许它也将在瑞士引起轰动？Roettger笑道：“我的同事警告我，千万不要将这种手机带到瑞士来。”这种手机对于当地市场来说都不是非常适用。



如今价格可观的IBM型号电脑被价格优廉的联想笔记本和普通电脑加以补充，但是这一部分生产线并没有被中国收购。因此现在还没有品牌名称，ThinkPads笔记本电脑只有联想Lenovo标志4年的使用权。



针对有关中国总公司对瑞士分部的影响，Roettger说：“这在瑞士几乎感觉不到，联想是一个普通国际集团公司，虽然总部设在北京，但是电脑分部及国际商务却在美国。我们与北京通过电子邮件联络，但是还从未接待过北京客人。”



《巴塞尔报》，TOBIAS BOSSARD

数据资料 世界最大3个电脑出产商分别为戴尔、惠普和戴尔。

戴尔在全世界范围内拥有1.9万名员工。

自1994年开始，Patrick Roettger作为IBM的管理人员在瑞士和其它国家工作。2005年8月1日起担任联想集团瑞士分公司负责人。 信息框结尾

相关信息 1981年IBM个人电脑部IBM PC正式成立。



联想于1984年以2.5万美金起步资金成立。(当时以Legend为名)。



2005年联想收购了世界各地的IBM的PC部(个人电脑和笔记本电脑)，因而成为全球第三大电脑生产商。 信息框结尾

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