一名职业学校里的汽车修理工学徒 (Keystone / Martin Ruetschi)

以前，年轻人在结束义务教育后必须对自己的职业前途做出选择，今天的情况已大不相同。无论他们在15岁时做了什么选择，都可以在以后的学习或职业生涯中改换方向。

閱讀本文繁體字版本請 點擊此處 信息框结尾

现在你根本不用纠结中学结束时“读书还是工作”这个二选一的难题了。无论15岁的年轻人如何决定，都不排除有未来踏上另一条完全不同道路的可能性。这要归功于瑞士举世无双的双轨制教育体系。

选择读高中还是当学徒？

越来越多的年轻人出于方便稳妥或社会声誉的考虑，选择“先拿到高中毕业文凭，然后读大学并最终获得一份职业”的传统道路。而另一些人则选择了职业教育道路：做学徒，然后工作。

直到几十年前，这还是两条互不相关的路径。如果有人想改变职业或改换大学学科，则必须从头开始。但那之后，情况完全不同了。

学徒制，一个瑞士的解决方案

一名学徒在义务教育结束后，就进入工作领域。但是，他们不会单独面临经验不足的考验。瑞士的双轨制教育体系(多语)外部链接规定，年轻人一方面要在企业里获得基本培训，另一方面也要进行职业学校的学习。该体系为年轻人提供了高质量的职业教育和直接进入劳动力市场的通道。这是瑞士经济的一个成功因素。

视具体职业不同，学徒期一般在两到四年之间不等，它确保了年轻人的失业率处在很低的水平。

一个可灵活互换的体系

有些年轻人成熟得较晚，还有些人稍晚时才发掘出自己的职业意愿。瑞士这项体系的独特优势在于: 想做出改变总是有可能的。

选择了职业教育道路的人可以通过培训逐步获得更高程度的教育。职业道路的形式多种多样，所有人都能够接受培训教育。拥有职业高中文凭(Berufsmaturität)的人，就有机会攻读学士学位。这些新生与在大学或任何一所瑞士联邦技术高校学习过的学生处于同一等级。

完成了职业培训的人不一定非要继续深造，也可以只专注于他们自己的职业领域。瑞士有与此相应的联邦(职业技能)文凭和高等专科学校文凭，用于提高专业人士的受教育水平以及相应的职业前景，当然还有工资水平。

这种可互换性(德)外部链接非常重要：所有专业人士都能够随时参加进一步进修，并有进入大学和高等专科学校学习的可能。几乎没有什么是不可能实现的。

一个更容易理解的例子

一个年轻人，在初中毕业后决定不再继续读书，而是想学做电工。他去找一位可以为他提供学徒培训的雇主(多语)外部链接。学徒期为三年。一周包括四个工作日和一天在职业学校的学习。在三年的学徒期间，他得到的是学徒工资(多语)外部链接。

三年期满，年轻人通过结业考试后获得了联邦颁发的技能证书。提契诺州学校和职业指导的负责人丽塔·贝尔特拉米(Rita Beltrami)表示，职业培训是瑞士联邦希望所有公民接受的最低水平的教育。

学徒期结束后，这位年轻人可以找一份电工的工作。如果他有一天想继续深造，那也没问题。他可以首先考取职业高中文凭，使他有资格进入高等专科学校学习例如电工技术的专业。

除此之外，他也可以读取瑞士联邦的电工职业文凭或就读高一级的技术专科学校。再或者直接参加一个行业协会的进修培训。

简而言之：一个教育培训或者职业的选择是个包含了多个阶段的过程，最终目标是找到一个符合个人愿望和抱负的职业。

职业培训中的跨境通勤者

瑞士的职业培训体系也吸引了许多居住在瑞士附近的意大利人。贝尔特拉米(Beltrami)说，许多意大利年轻人正在瑞士南部的提契诺州接受学徒培训教育。

如果您对学徒岗位、职业或培训有任何疑问，您可以在职业咨询网站(berufsberatung.ch 多语)外部链接找到答案，这是受托于瑞士各州的官方职业、学习和就业咨询门户网站。







(翻译：郭俏)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram