一名职业学校里的汽车修理工学徒 (Keystone / Martin Ruetschi)

以前，年輕人在結束義務教育後必須對自己的職業前途做出選擇，今天的情況已大不相同。無論他們在15歲時做了什麼選擇，都可以在以後的學習或職業生涯中改換方向。



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現在你根本不用糾結中學結束時“讀書還是工作”這個二選一的難題了。無論15歲的年輕人如何決定，都不排除有未來踏上另一條完全不同道路的可能性。這要歸功於瑞士舉世無雙的雙軌制教育體系。



選擇讀高中還是當學徒？



越來越多的年輕人出於方便穩妥或社會聲譽的考慮，選擇“先拿到高中畢業文憑，然後讀大學並最終獲得一份職業”的傳統道路。而另一些人則選擇了職業教育道路：做學徒，然後工作。



直到幾十年前，這還是兩條互不相關的路徑。如果有人想改變職業或改換大學學科，則必須從頭開始。但那之後，情況完全不同了。



學徒制，一個瑞士的解決方案



一名學徒在義務教育結束後，就進入工作領域。但是，他們不會單獨面臨經驗不足的考驗。瑞士的雙軌制教育體系(多語)外部链接規定，年輕人一方面要在企業裡獲得基本培訓，另一方面也要進行職業學校的學習。該體係為年輕人提供了高質量的職業教育和直接進入勞動力市場的通道。這是瑞士經濟的一個成功因素。



視具體職業不同，學徒期一般在兩到四年之間不等，它確保了年輕人的失業率處在很低的水平。



一個可靈活互換的體系



有些年輕人成熟得較晚，還有些人稍晚時才發掘出自己的職業意願。瑞士這項體系的獨特優勢在於: 想做出改變總是有可能的。



選擇了職業教育道路的人可以通過培訓逐步獲得更高程度的教育。職業道路的形式多種多樣，所有人都能夠接受培訓教育。擁有職業高中文憑(Berufsmaturität)的人，就有機會攻讀學士學位。這些新生與在大學或任何一所瑞士聯邦技術高校學習過的學生處於同一等級。



完成了職業培訓的人不一定非要繼續深造，也可以只專注於他們自己的職業領域。瑞士有與此相應的聯邦(職業技能)文憑和高等專科學校文憑，用於提高專業人士的受教育水平以及相應的職業前景，當然還有工資水平。



這種可互換性(德)外部链接非常重要：所有專業人士都能夠隨時參加進一步進修，並有進入大學和高等專科學校學習的可能。幾乎沒有什麼是不可能實現的。



一個更容易理解的例子



一個年輕人，在初中畢業後決定不再繼續讀書，而是想學做電工。他去找一位可以為他提供學徒培訓的雇主(多語)外部鏈接。學徒期為三年。一周包括四個工作日和一天在職業學校的學習。在三年的學徒期間，他得到的是學徒工資(多語)外部链接。



三年期滿，年輕人通過結業考試後獲得了聯邦頒發的技能證書。提契諾州學校和職業指導的負責人麗塔·貝爾特拉米(Rita Beltrami)表示，職業培訓是瑞士聯邦希望所有公民接受的最低水平的教育。



學徒期結束後，這位年輕人可以找一份電工的工作。如果他有一天想繼續深造，那也沒問題。他可以首先考取職業高中文憑，使他有資格進入高等專科學校學習例如電工技術的專業。



除此之外，他也可以讀取瑞士聯邦的電工職業文憑或就讀高一級的技術專科學校。再或者直接參加一個行業協會的進修培訓。



簡而言之：一個教育培訓或者職業的選擇是個包含了多個階段的過程，最終目標是找到一個符合個人願望和抱負的職業。



職業培訓中的跨境通勤者



瑞士的職業培訓體係也吸引了許多居住在瑞士附近的意大利人。貝爾特拉米(Beltrami)說，許多意大利年輕人正在瑞士南部的提契諾州接受學徒培訓教育。



如果您對學徒崗位、職業或培訓有任何疑問，您可以在職業諮詢網站(berufsberatung.ch 多語)外部链接找到答案，這是受託於瑞士各州的官方職業、學習和就業諮詢門戶網站。







(翻譯：郭俏)

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