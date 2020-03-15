情商测试能否帮您确定，飞行员是否是个正确的职业选择？ (© Keystone / Christian Beutler)

情商是职场中越来越受追捧的技能，但雇主很难分辨谁的情商高，谁的情商低。瑞士科学家开发的一项测试旨在发现简历无法反映的内容。

你历经艰辛刚成功完成了一个耗时数月的项目，本打算自我陶醉下，然后回到日常工作中，但你的老板来到办公室，丝毫不表扬你在项目上的出色表现，而是问为什么你忽略了其他职责。

你是会考虑辞职？还是责备自己无法诸事兼顾？抑或是仅仅接受老板永远不会满意的事实？如果你选择接受事实，那么你在情商方面的得分会很高。

Marcello Mortillaro教授是日内瓦大学的资深科学家，也是应用情感科学研究组的负责人。 (swissinfo.ch)

“情商高并不意味着你总是幸福，它意味着你能够管理自己和他人的正面或负面情绪，”日内瓦大学科学家Marcello Mortillaro解释说，他负责设计日内瓦情感能力测试(英)外部链接。情商与情感表达关系不大，关键在于领会言外之意，发现蛛丝马迹，知道何时应该妥协，何时保持安静。

随着越来越多的公司热衷于招募“情商合格”的员工，他们纷纷借助情商测试工具(比如Mortillaro教授开发的测试)来评估员工的软技能和品格，包括舍己为人、移情和冲突解决能力。一直以来，人们认为这些品格是无形的、无法量化并且高度主观。



信息缺失

瑞士人力资源咨询公司Nantys(多语)外部链接的工业心理学家Sébastien Simonet表示，关于职场情商的重要性，2015年在法国阿尔卑斯山发生的德国之翼空难事件是很好的反面教材。

经调查，飞机的副驾驶员故意造成坠机，此前他的医生告知他不再具备适航条件。但是他的雇主不知道这些信息。

Simonet表示：“当我们为航空公司挑选飞行员时，他们现在知道飞行员的心理健康很重要。了解员工的情商越早越好。”



情商 耶鲁大学(英)外部链接John Mayer和Peter Salovey给出的情商定义使用最为广泛。在1990年，他们将情商定义为：监察自身和他人的感情和情绪的一系列能力，以及运用这种信息实现个人目标的能力。日内瓦情感能力测试(EmCo4)包括四个部分： 1）情感识别-能够准确感知、解释和定性他人非语言表达的能力。 2）情感理解-理解自己和他人情感内涵、成因和影响的能力，与移情的概念最为接近。 3）情绪管理-通过行为策略对他人的情绪(通常是负面情绪)做出适当反应，并改变其情绪的能力。 4）情绪调节-采用适应性策略有效控制和处理自己负面情绪的能力。 信息框结尾

高情商不仅是招募飞行员、医生或其他高压力工作者时应当看重的素质。几年前由凯业必达招聘网(CareerBuilder)开展的一项调查(英)外部链接发现，71%的雇主认为情商比智商更重要，其他研究表明，情商是工作成功的关键预测指标之一，不论受调者是首席执行官，还是婚礼规划师。



评估情绪

尽管市场上已经有一些关于情商的科学测试，但是在Mortillaro及其同事于2012年着手开发日内瓦情感能力测试之前，还没有专门针对职场设计的情商测试。他们希望开发出的测试工具既基于可靠科学，又能够反映职场现实。

Nantys公司拥有EmCo4(多语)外部链接的商业专利，在与该公司Simonet团队的合作过程中，Mortillaro将专家判断、科学理论(英)外部链接和共识评级融入测试，其中包括成千上万人的测试反馈信息。

测试中的选择题采用真实的工作场景，最后给出与智商测试得分类似的分值结果。这意味着所有115个问题都有标准答案，测试者的回答可能正确，也可能错误。

例如，您准备与客户续约，但是您的两个同事在客户面前发生争执，您应该如何应对？ 如果您真的很忙，而老板要求您第二天代替您的同事做个汇报，但是汇报内容在您的职责范围之外，那该怎么办？这些问题的正确答案可能会让您感到惊讶。

与其他客观中性的测试不同，该测试提供了一个从红色渐变至绿色的量表，最终的颜色取决于您相对于平均水平的表现。

Simonet说：“结果必须与答题表现有关，不能单纯地自我评价。就像衡量智商时，有些事情是正确的，有些事情是错误的。”

与其他常见测试不同，该测试不是自我主观报告。“在评价某人的智商时，您永远不会问当事人，您认为自己有多聪明？” Simonet解释说。

他和Mortillaro都认为情商是可以习得的，并否认情商是一种与生俱来、无法改变的能力。然而，Mortillaro提醒大家当心受骗，因为有的导师承诺帮助学员提高情商，但是使用的方法没有任何科学依据。



需求爆发？

随着雇主更加关注员工的福祉和正念思维，Mortillaro预计此类测试的需求会增长。自2017年日内瓦情感能力测试发布以来，Nantys将其用于所有客户的员工招募评估中，包括雀巢、赛诺菲和瑞士政府。

瑞士人的测试表现如何？ 与拉丁文化相比，瑞士人并不是最擅于表达情感的民族。但是，Simonet指出，瑞士人在情绪调节方面得分很高-要知道，在困境中控制情绪很重要。 他解释说：“像唐纳德·特朗普这样的人在瑞士是不可能成为领导人的，因为他的行为让人无法容忍。无法控制自己情绪的人是不可能胜任领导岗位的。” 信息框结尾

越来越多的专家指出(英)外部链接，随着用人单位越来越多地使用机器人和机器学习来完成特定任务，情商将成为评价员工差异的重要指标，这导致情商测试需求不断上升。此类标准化评价的另一个间接好处在于，无论性别、年龄或社会经济背景如何，所有人都可以公平竞争，并让合适的人做合适的工作。

但是这项测试的全球推广还为时过早，目前仅适用于欧洲和北美的办公室白领工作。情感能力测试的开发者表示，瑞士稳定的经济面貌、长期扁平化(而非等级森严)且基于共识的工作环境，使其成为开发这种工具的优良场所。

Mortillaro表示：“我并不是说它不适用于非洲、南美洲或亚洲的公司。我们只是不知道，因为没有人这样做过。”







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