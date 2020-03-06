本週公布的數據顯示，今年2月，中國製造業生產活動急劇萎縮，達到2004年以來的最低水平。 (Keystone / Xu Changliang)

受新型冠狀病毒疫情影響，在過去一個月裡，中國經濟活動急劇萎縮，其造成的衝擊目前正迅速波及全球，觸發全球供應鏈多米諾骨牌效應。聯合國最新發布的一份報告顯示，瑞士是遭受中國供應中斷影響最大的十個國家之一。

阅读本文简体字版本请 点击这里 信息框结尾

聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)指出，在過去一個月裡，在全球供應鏈中發揮著核心作用的中國，其製造業採購經理人指數(PMI，該指數能夠反映某一國家製造業的整體增長或衰退，被視為國際上通行的總體經濟監測指標體系之一)已由1月份的50驟減至35.7，達到2004年以來的最低水平。採購經理人指數以50作為經濟強弱的分界點：當指數高於50時，被解釋為經濟擴張的訊號；而當指數低於50，則有經濟蕭條的憂慮。



聯合國貿易和發展會議於本週三(3月4日)表示，截至目前，中國產出收縮已導致其他各國產出下降約500億美元。



目前，影響最嚴重的經濟體包括歐盟(預計2月份出口損失高達156億美元)、美國(-57億美元)、日本(-51億美元)和韓國(-38億美元)。上述經濟體在生產製造機械、汽車、通信設備、醫療設備所需零部件上，對中國供應商的依賴程度極高，因此，目前面臨關鍵零部件短缺問題。



聯合國貿易和發展會議將瑞士列為受中國供應鏈中斷影響國家排行榜的第十位。由於中國生產活動低速運轉導致的中國國際貿易出口中斷，今年2月份，瑞士出口損失已高達10億美元。據聯合國貿易和發展會議稱，化工製品、精密儀器及機械，是瑞士受影響最大的行業。



+瑞士各行業預備抵禦冠狀病毒爆發帶來的衝擊



瑞士聯邦經濟事務秘書處(SECO)已於近期對中期內新型冠狀病毒給各國資本市場造成的影響，以及瑞士工業和駐址於瑞士境內的跨國企業所面臨的斷供危機表示關注。瑞士經濟部長蓋伊·帕爾莫蘭(Guy Parmelin)會於3月5日主持一場以新型冠狀病毒為主題的危機峰會，屆時，他將與工業及各家社會服務機構共議該病毒帶來的影響。



“假設未來短期內疫情無法得到緩解，那麼對全球經濟造成的總體影響，有很大可能性是消極低迷。而對發展中國家來說，始於中國的疫情給它們帶來的影響，也會相當直觀而強烈，”聯合國貿易與發展會議國際貿易及商品部門主任Pamela Coke-Hamilton在3月4日接受媒體採訪時稱。





swissinfo.ch/sb

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram