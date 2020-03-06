本周公布的数据显示，今年2月，中国制造业生产活动急剧萎缩，达到2004年以来的最低水平。 (Keystone / Xu Changliang)

受新型冠状病毒疫情影响，在过去一个月里，中国经济活动急剧萎缩，其造成的冲击目前正迅速波及全球，触发全球供应链多米诺骨牌效应。联合国最新发布的一份报告显示，瑞士是遭受中国供应中断影响最大的十个国家之一。



联合国贸易和发展会议(UNCTAD)指出，在过去一个月里，在全球供应链中发挥着核心作用的中国，其制造业采购经理人指数(PMI，该指数能够反映某一国家制造业的整体增长或衰退，被视为国际上通行的总体经济监测指标体系之一)已由1月份的50骤减至35.7，达到2004年以来的最低水平。采购经理人指数以50作为经济强弱的分界点：当指数高于50时，被解释为经济扩张的讯号；而当指数低于50，则有经济萧条的忧虑。



联合国贸易和发展会议于本周三(3月4日)表示，截至目前，中国产出收缩已导致其他各国产出下降约500亿美元。



目前，影响最严重的经济体包括欧盟(预计2月份出口损失高达156亿美元)、美国(-57亿美元)、日本(-51亿美元)和韩国(-38亿美元)。上述经济体在生产制造机械、汽车、通信设备、医疗设备所需零部件上，对中国供应商的依赖程度极高，因此，目前面临关键零部件短缺问题。



联合国贸易和发展会议将瑞士列为受中国供应链中断影响国家排行榜的第十位。由于中国生产活动低速运转导致的中国国际贸易出口中断，今年2月份，瑞士出口损失已高达10亿美元。据联合国贸易和发展会议称，化工制品、精密仪器及机械，是瑞士受影响最大的行业。



+瑞士各行业预备抵御冠状病毒爆发带来的冲击



瑞士联邦经济事务秘书处(SECO)已于近期对中期内新型冠状病毒给各国资本市场造成的影响，以及瑞士工业和驻址于瑞士境内的跨国企业所面临的断供危机表示关注。瑞士经济部长盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)会于3月5日主持一场以新型冠状病毒为主题的危机峰会，届时，他将与工业及各家社会服务机构共议该病毒带来的影响。



“假设未来短期内疫情无法得到缓解，那么对全球经济造成的总体影响，有很大可能性是消极低迷。而对发展中国家来说，始于中国的疫情给它们带来的影响，也会相当直观而强烈，”联合国贸易与发展会议国际贸易及商品部门主任Pamela Coke-Hamilton在3月4日接受媒体采访时称。



swissinfo.ch/sb

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