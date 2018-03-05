此内容发布于2018年3月5日 上午10:00 最后更新 - 2018年3月5日 -10:00

在同美国总统特朗普会面之后，诺华制药集团前首席执行官江慕忠(Joseph Jimenez，左)同其他国际制药集团的老总在白宫前现身。

(Keystone)

面对特朗普的政策，瑞士大企业纷纷加强在美国的游说力度：它们2017年“游说美国”的总开销高达2000万瑞士法郎。

唐纳德·特朗普有时会来瑞士，但大多数时候，还是瑞士人往美国奔。2017年，瑞士各大跨国集团投往美国的游说开支达到近2200万瑞郎。财政制度改革、医疗保险改革，等等-去年，特朗普政府议事日程上的很多议题都紧紧牵动着瑞士大银行和制药公司的神经。

很多年前，瑞士跨国集团便开始通过自己的美国分公司影响华盛顿的政治决策。到了2017年，某些企业在该领域重新“满血前进”-至少，从美国官方2018年1月的数据来看，情况如此。一家监测政治透明度的美国组织“政治回应中心”(Center for Responsive Politics，英)外部链接将一系列数字公之于众。

诺华就是热衷游说的代表企业：2017年该公司在美国投入的游说费达到811万瑞郎，比2016年的640万整整增加了25%。ABB公司“玩得”虽然“小一点儿”，但也不亦乐乎：2017年，它用了将近50万瑞郎在美国游说，比前一年多投了50%。“政治回应中心”提供的数据显示，上述两家公司2017年的美国游说费均达到各自10年来的峰值。

相对透明

至于其他瑞士企业，它们在2017年虽然没有大幅提高游说资金，但花钱也绝不吝啬：罗氏(Roche)400万瑞郎、雀巢(Nestlé) 243万瑞郎、苏黎世保险(Zurich Assurance) 236万瑞郎、瑞信(Crédit Suisse) 111万瑞郎。

这笔钱到底怎么花出去的？通常情况下，这些瑞士企业在美国的分公司会“委托驻华盛顿的游说公司开展工作”公民组织Common Cause的代表Aaron Scherb介绍道，“这些游说公司往往专攻-比如财政等-某一个领域，雇佣的说客中有前公职人员，甚至是议员，他们比较容易接触到在位的决策者。”

至于游说的目的，可能是为了获得有关立法进程的详尽信息，也有可能是为了把当局的决策拉向有利于企业利益的方向。这一过程有着相对的透明度：由于《游说信息披露法》(英)外部链接的存在，相关企业必须向政府登记，并提供关于游说金额及目的的信息。

平价医疗法案和金融监管

2017年，在金融及医疗政策方面，瑞士大型跨国企业或多或少地影响了很多美国政治议案。诺华及罗氏公司正式上报的就包括尝试废除奥巴马任职时提出的平价医疗法案(Obamacare)，但游说最终失败。苏黎世保险集团及瑞信则参与推进了CHOICE法案(全称“为投资者、消费者和企业家创造希望与机会的金融法案”)，该法案主张弱化2008年危机后建立起来的金融监管措施。

活跃在华盛顿的“瑞士游说团体”关注什么？Aaron Scherb分析说，跨国企业间的“国籍”纽带其实还不如“领域”归属来得强烈。“很多海外的分公司都是贸易协会的成员，比如美国银行家协会，等等。瑞士公司经常把自己的资源同利益一致的美国合并，以达到最大的游说效果，”Scherb继续说。

美国制造的恩惠

通常，游说的另一个重要目标在于占领市场。比如，ABB公司就在上报声明中指出自己对特朗普内阁目前正在审议的巨大基础设施建设很有兴趣。该瑞士电力和自动化技术巨头在一份2017年的内部文件中提到，这一预估成本1500亿美元的项目-尤其是电力线路和铁路的建造-无疑是公司潜在的大财源。

尽管如此，最让瑞士跨国集团关注的是另一项政治议案，即2017年12月通过的美国税法改革方案-所有瑞士公司的美国游说报告中对此都有提及，无一例外。新的税改方案将企业税降低了14%。在今年的达沃斯世界经济论坛上，诺华、雀巢、ABB及其他12家欧洲企业的首席执行官一致对特朗普表达了赞赏之情。

“我们对新的税收改革十分满意，”诺华新任首席执行官Vas Narasimhan这样表示，“我们同样对美国食品药品监督管理局(FDA)所取得的‘进步’感到满意。” 所谓的“进步”其实并非偶然：2017年三项有关美国食品药品监督管理局的议案都在诺华的游说目标之列。



(翻译：郭倢), 瑞士资讯swissinfo.ch

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