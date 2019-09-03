此内容发布于2019年9月3日 上午9:30

瑞士银行客户不容易改变自身的习惯。 (Keystone / Alessandro Della Bella)

瑞士银行正在考虑为客户提供更多数字服务，但是进展缓慢。一项新的研究显示，这可能与瑞士科技初创企业的新技术普及障碍有关。

瑞士央行在其《瑞士银行的数字化和金融科技应用调查》(英)外部链接中指出，一旦金融科技创新在竞争激烈的银行业中腾飞，竞争格局会发生重大变化，导致一些传统参与者倒闭出局。

在瑞士，关于金融科技的讨论不断增多，但与英国、德国、中国和美国等国家相比，它目前在瑞士的地位依然不够高。调查显示，诸如Revolut和N26这样的数字银行都还没有成功进入瑞士市场，市场的认可度也十分有限。此外，支付软件和设备的普及程度也较低。

瑞士央行的调查显示，“尽管数字银行在某些细分市场已经取得了重大进展，但这些参与者在市场上总体表现平平。”

大多数瑞士银行(47%)预计金融科技和大型科技公司(如谷歌)参与将加剧市场竞争，尤其是在支付领域，但银行对此反应却很迟缓。“总的来说，银行还没有达到他们理想中的数字化水平。在许多步骤流程中，数字化程度远低于目标，”瑞士央行表示。

转型缓慢

即将到来的竞争挑战被视为演化发展而非革命颠覆，很少有银行认为瑞士金融业将被彻底颠覆。因此，他们正集中精力将现有的业务运营数字化，例如支付和抵押贷款业务，而不是添加新服务。

他们认为采用生物识别技术，机器人技术和大数据技术要比区块链或人工智能这样的时髦科技更为实用。大型银行正在建立自己的内部科技应用模型，而小型银行则选择与金融科技服务提供商合作。

进展缓慢的另一个原因可能是保守的消费习惯。调查显示：“平均而言，客户在银行办理抵押贷款申请时，25%的办理流程已经实现了数字化。在8%的业务咨询场景中，客户会使用数字化服务。银行表示，通过大众借款平台办理的贷款数量很少。”

银行也表示很为难：数字身份在法律上不够清晰，许多合同需要实体签名，这也阻碍了科技的应用进展。

瑞士央行调查了34家银行，这些银行管理着瑞士80%的资产。



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