瑞士央行的主要货币政策都是围绕不让瑞郎与欧元的汇率过高。 (© Keystone / Ti-press / Alessandro Crinari)

瑞士央行采取的负利率措施正在越来越多地影响着经济和社会的发展，尽管批评之声不绝于耳，但瑞士央行却并不准备改变策略，央行这样做是为了抵消瑞郎坚挺带来的负面影响。

为什么引进负利率？ 信息框结尾

自2008年世界经历金融危机以来，许多国家的央行都采取了一系列措施力挽狂澜挽救银行业；也避免出现经济萎靡，其中就包括史无前例的降息措施：几年前美国和欧洲几乎将利息降到了“0”。危机时期，瑞郎常常充当“保险货币”的角色，用来避险。这迫使瑞士央行不得不将利息降到0以下。5年前，为了避免瑞郎继续升值，瑞士央行将基本利率降到了-0.75%。

负利率的作用是什么？ 信息框结尾

首先，低利率或负利率能够鼓励银行或者其他投资商，将手里可支配的资本投入到经济中去，而不是“停放”在银行里。因为“钱不值钱”，企业也更容易从银行贷到款，用来资助业务。



瑞士央行实行负利率最主要的目的是为了降低瑞郎的“诱惑力”，出于同一目的，央行还利用高达8000亿瑞郎的货币储备介入外汇市场。

负利率对谁有利？ 信息框结尾

企业：负利率将瑞郎的升值控制在一定范围之内，所以出口业和旅游业是最大赢家，还有那些只有国内业务的企业，也从中受益，因为他们能得到优惠的贷款。



国家：瑞士联邦、州和城镇共有将近2000亿瑞郎的债务，负利率帮助联邦在过去的10年里，每年年底都有开支盈余，用于降低债额。国家财政宽裕，纳税者的日子也比较好过。



Überschüsse der Eidgenossenschaft Grafik: Überschüsse der Eidgenossenschaft

不动产拥有者：因为近些年，抵押贷款利率降到了史无前例的最低水平，令房地产拥有者也能从低利率中受益，瑞士许多地区房子和公寓的价格10年之内几乎涨了一倍。



谁是吃亏者？ 信息框结尾

银行：2019年因为负利率，银行为他们存在央行的货币花费了将近20亿瑞郎，因为利润降低，银行也开始对其客户采取负利率措施，当然至今只面对资产超过10万瑞郎的客户。银行还采取了提高账号管理费的做法，将损失分担到客户头上。

储蓄者：几年来，银行的利率几乎为零，1990年时，在银行里存1万瑞郎，还能有500瑞郎的利息，而现在最多也就能有几十瑞郎，支付了管理费之后，也就归零了。

养老金机构：10年前，瑞士养老金机构还能每年向受保人支付一些利息，而现在已经今非昔比，养老金机构已迫不得已将部分资金转到相对安全的投资机构，这样才能获得为数不多的赢利。





(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram