瑞士州级投票
瑞士瓦莱州选民拒绝申办2026冬奥会
6月10日，54%的瓦莱州选民针对“锡永2026”动议投了反对票，否决了该州作为2026年冬季奥林匹克运动会的候选城市的议案。下瓦尔登州同时也拒绝将Wellenberg作为核废料处置之地。意大利语区同样也不同意了在提契诺州修建第二个自然公园。
反对锡永作为2026年奥运会候选城市者的观点是，对这个巨型项目可能产生不可预测的财政赤字，而且之后无法保证其可持续性。
支持者虽然展示了冬奥会为本州带来的利益和影响力，也得到了诸如今年二月昌平奥运会亚军获得者Ramon Zenhäusern的支持。即便瑞士体育部长盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)对此也表示支持，瑞士也不得不取消全国范围的针对“锡永2026”的投票。1948年冬奥会曾在圣莫里茨举办，这也是最瑞士最后一次举办冬季奥运会之地。
其他州级投票
此外，下瓦尔登州89%的选民拒绝了将Wellenberg作为核废料处置之地，理由是从地质安全的角度来考虑，此地不适合深埋核废料。
瑞士意大利语区8个市镇的6个否决了在提契诺州修建第二个自然公园，原因是居民担心他们的个人生活空间受到限制。
作者： 张樱
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