Bruno Landolt很喜欢和刚上完夜班的员工一起吃早餐，边吃便了解雪道的情况。 (Ester Unterfinger/swissinfo.ch)

Bruno Landolt管理着瑞士格拉鲁斯州Elm的运动道已有16年。Elm是一个小小的滑雪场，它有40公里长的陡坡雪道，4公里长的雪橇道，还有一个儿童活动场。

swissinfo.ch：Elm是一个相对简朴的滑雪场，它如何在激烈的竞争中保持不败呢？

Bruno Landolt：我们是一个面向家庭的滑雪场。我们有很好的、适合孩子们的项目，简单明了的雪道，还有适合远足和滑雪橇的项目。重要的是，我们还有美食、友好的态度和公平的价格。而且交通也很便利。我们的收入最近几年一直都没有减少。

swissinfo.ch：每天仅设施就耗资4万瑞郎，怎么能把这钱赚回来呢？

B.L.：餐饮企业也是属于登山铁道公司的。仅靠滑雪票我们可难以生存。冬季经济是我们主要依靠的。夏天游客可以自带香肠和面包，寒冷的冬季则不行。

在春天举办的乡村大会上，格拉鲁斯人民批准了一项1250万瑞郎的贷款，这对滑雪场来说很有利，我们将投资造雪设备。

swissinfo.ch：您感觉到气候的变迁，或者说雪情有了不同于以往的变化吗？

B.L.：我和农民们聊天儿时他们说，以前也总是有冬天雪少的情况。去年冬天雪很多，我们必须爆破排雪，才能保障雪道的安全。前年到圣诞节的时候山坡还是绿的。

总的来说，我们还是幸运的，Elm是一个雪洞。因为这里是小型滑雪场，所以紧急情况下我们可以对整个雪场进行人工降雪。

swissinfo.ch：未来都会是这种冬季运动的商业模式吗？

B.L.：我并不想就此给出长期的预测。但未来20年里变化不会很大。



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