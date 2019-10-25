去年，瑞士银行向当局报告的涉嫌洗钱案件金额达175亿瑞郎。 (Martin Ruetschi)

瑞士曾是多起洗钱丑闻的焦点，近年来，瑞士为完善反洗钱机制做出了巨大努力。然而，仍存在一些漏洞，需要在明年年初之前予以弥补。

反洗钱国际合作如何协调？

1989年，在七国集团的倡议下，反洗钱金融行动特别工作组(GAFI)正式成立，其宗旨是制定国际反洗钱和反恐融资标准。该组织至今已有39个成员，除了二十多个欧洲国家，还有美国、中国、日本、印度、巴西和阿根廷等。



为识别和阻断非法资金流动，反洗钱金融行动特别工作组制定了40项建议，这些建议组成了反洗钱与反恐怖融资的国际标准，已得到全球近180个国家的认可。40项建议规定了各国应采取的措施，其中包括成立反洗钱监管机构、提高金融行业透明度、构建刑事司法框架、加强国际合作等。

瑞士处于何种位置？

1990年，瑞士成为反洗钱金融行动特别工作组的成员国，当时，瑞士金融中心仍被视为全球的“洗钱圣地”。除了银行保密制度和大规模跨境资产管理业务，有利的法律框架和税收体制也助长了这一现象，后者为数千家离岸公司提供了十分有利的环境。

随着上世纪七八十年代几起洗钱案件的曝光，也迫于国际社会的压力，瑞士联邦一再强化银行的尽职调查义务，并于1997年制定了《反洗钱法》。其中规定，在与客户建立业务关系时，银行有义务核实客户身份信息，发现涉嫌洗钱的交易活动应及时上报。

近年来，银行和其他金融中介机构上报的可疑交易案件逐年增加，瑞士反洗钱工作取得的进展由此可见一斑。仅在2018年，瑞士洗钱举报办公室(MROS)就收到了6100多份报告，涉及金额达175亿瑞郎。

(1) Grafico

还存在漏洞吗？

2016年底，反洗钱金融行动特别工作组公布了瑞士第四轮互评估报告。报告显示，瑞士评级高于 80个被评估国家的平均水平，该国反洗钱工作总体取得了较好成效。报告认可了瑞士反洗钱体系的有效性，同时也指出该体系在40项建议中的9项存在漏洞。

为了弥补这些漏洞，瑞士政府于去年6月向议会提交了一份反洗钱法修订草案。根据该草案，尽职调查义务的主体应扩大到为公司或信托的设立和管理提供咨询服务的机构。巴拿马文件显示，有一千多家瑞士律师事务所和其他顾问机构参与了位于巴拿马的离岸公司的管理，目的是逃税和洗钱。

今后，所有面临被用以进行洗钱或从事恐怖融资活动风险的协会也都必须进行备案登记。宝石交易商和贵金属交易商的尽职调查义务门槛值必须从10万瑞郎降至1.5万瑞郎。

根据特别工作组的要求，瑞士议会必须在2020年2月之前弥补这些漏洞。2021年，瑞士将再次接受针对其反洗钱体系有效性的审查。

瑞士资讯swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram