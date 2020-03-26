此内容发布于2020年3月26日 上午11:11

2020年3月23日，英国OES医疗物资供应公司制造的医用呼吸机。英国政府也已要求本国高端机械制造企业转型生产呼吸机。

(Keystone / Neil Hall)

约有50个国家已对包括呼吸机在内的医疗用品引入出口限制。某瑞士调研披露，这会给贫穷国家构成重大风险。

近两周来世界各国都在争抢医疗用品与设备，以应对快速蔓延的新冠病毒疫情。越来越多的国家已经采取各种措施来限制此类物资的出口，以保证国内能有足够的供应。

圣加仑大学(University of St Gallen)编撰的一份贸易政策报告(英)外部链接显示，从今年年初至3月21日，54国政府已相继引入46个医疗用品出口限制，其中33个出口限制则是从本月初开始陆续宣布的。



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调研作者西蒙·J·艾弗雷特(Simon J. Everett)指出，呼吸机尤其受到关注。Covid-19新冠病毒重症患者的一个常见并发症是肺衰竭，而在救治这样的患者时呼吸机是必不可少的设备。



目前出口医用呼吸机的25个国家里，只有一个位于拉丁美洲，而非洲、中亚、中东和南亚没有一个国家有呼吸机出口能力。这些国家自己的制造商也不大可能有足够能力满足需求。



艾弗雷特警告说：“数个医用呼吸机出口国都是欧盟成员国，鉴于欧盟的授权令兼禁令业已生效，那么新兴市场上的买家已经无法从半数的制造商那里购买呼吸机。”



“各国政府若能携手合作，就可以迅速而低价地实施一个关税与援助行动，扫清一切障碍，使医疗用品能够进入极其需要它们的地方。”

艰难的决定

据瑞士哈美顿医疗公司(Hamilton Medical)透露，全球呼吸机市场每年总值超过10亿美元(约合69.6亿元人民币)，而该公司总收入约占总值的四分之一。其他的主要呼吸机制造商包括美国瑞思迈(ResMed)、瑞典 Getinge、德国德尔格(Draegerwerk)和北京谊安等。



作为世界最大呼吸机制造商之一，哈美顿医疗公司已采取各项措施，例如把营销人员也部署到生产线上，有望今年将生产的呼吸机总数由去年的1.5万台提高到2.1万台。然而订单数量巨大，他们也不能全部满足，该公司需要做出艰难的决定-把呼吸机送到哪里。



瑞士国内医疗系统的压力也与日俱增，各医院必须上报可用急诊床位的数量。瑞士共有82个重症监护室，床位总数为950-1000张；约850张床位配有呼吸机。军队拥有约100台呼吸机，并已下了900台呼吸机的订单。







(翻译：小雷), Keystone-SDA/sb

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