COP29登场前夕 4大重点认识亚塞拜然

afp_tickers

3 分钟

（法新社巴黎9日电） 第29届联合国气候变化纲要公约缔约方大会（COP29）即将于11日登场，以下为主办国亚塞拜然4大背景一览。

● 火焰之国

亚塞拜然国名来自波斯语中的azer，意为「圣火」，指的是古老拜火教神庙中的火焰，这些火焰由地下自然涌出的天然气或原油燃烧而成。

13世纪末，威尼斯探险家兼作家马可波罗（Marco Polo）在行经高加索的丝路时，记录看到了涌出的「石油喷泉」。

如今，在首都巴库（Baku）附近的拜火教火神庙（Ateshgah）有着一团「不灭之火」，靠的就是附近地面不断溢出的甲烷。

● 现代石油开采发祥地之一

亚塞拜然历来是现代石油开采的发祥地之一：早在美国开始钻探之前，巴库附近1846年即钻出第一口油井，不久之后四周就被更多井架包围。

据估计，1900年全球一半以上石油产量都来自亚塞拜然东部的阿普歇伦半岛（Absheron Peninsula）。

● 石油天然气是经济支柱

亚塞拜然在苏联解体后于1991年独立，石油和天然气资源是其主要经济支柱，这些资源现主要来自里海的近海油气田。

根据国际能源总署（IEA）和美国国务院的数据，碳氢化合物占亚塞拜出口的90%、占国家收入一半，并占国内生产毛额（GDP）的1/3。

国际能源总署将亚塞拜然列为天然气和石油的「主要」生产与出口国，2022年其原油产量达3270万吨，天然气产量达到350亿立方公尺，其中超过2/3用于出口。

根据2022年数据，亚塞拜然是全球20大石油净出口国之一，也是全球第12大天然气净出口国。

● 力抗全球减碳声浪 捍卫天然气

尽管亚塞拜然石油产量自2010年达到高峰以来逐渐下降，但天然气产量却在迅速增加。

在各国寻求降低探排量之际，石油输出国家组织与盟国（OPEC+）成员国的亚塞拜然，捍卫把天然气当作过渡能源之举，并计划在未来10年内将产量提高约1/3。

俄罗斯因全面入侵乌克兰而遭国际制裁下，亚塞拜然希望从中获益，透过连接亚塞拜然和义大利的供气路线「南方天然气走廊」（Southern Gas Corridor），成为欧洲首选的天然气供应国。