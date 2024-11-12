COP29登场 联合国示警：气候危机使难民处境更糟

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（法新社日内瓦12日电） 联合国今天表示，气候变迁正导致全球流离失所的人数创下新高纪录，同时使得往往已很恶劣的漂泊处境更加糟糕。

联合国气候变化纲要公约第29次缔约方会议（COP29）正在亚塞拜然首都巴库（Baku）举行，联合国难民事务机构强调，不断升高的全球气温和极端天气事件正影响流离失所人数及其处境，呼吁各方投入更多、更好的资源来减缓风险。

联合国难民事务高级专员公署（UNHCR）在新报告中指出，极端天气事件在苏丹、索马利亚、缅甸等地造成的冲击与当地冲突交互作用，把那些已身陷危险的人逼向更严峻的处境。

联合国难民事务高级专员格兰迪（Filippo Grandi）在报告序言中说：「在这个暖化的世界里，各地出现干旱、洪水、危及生命的酷热和其他极端天气事件，正以令人忧心的频率制造紧急状况…被迫逃离家园的人正处于危机前线。」他还指出，75%的流离失所群众生活在气候相关危险等级介于高度到极高度的国家。

「随着气候变迁的速度和规模增加，这个数字只会继续攀升。」

联合国难民署今年6月的统计显示，已有1.2亿人因战争、暴力和迫害而被迫过着漂泊生活，打破先前纪录，其中多数人是在母国境内移动。

难民署气候行动特别顾问哈波（Andrew Harper）告诉法新社：「全球因冲突而流离失所的人数在过去10年增加了一倍。」

同时，难民署提到，境内流离失所监测中心（Internal Displacement Monitoring Centre）近期数据显示，过去10年，天气相关灾难已导致约2.2亿人在母国境内流离失所，相当于每天约6万人。

情况还会变得更糟。难民署表示，到了2040年，预估全球面临极端气候相关危险的国家将从3个增加到65个，其中绝大多数境内已有流离失所的人口。