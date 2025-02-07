COP30气候峰会主席：拉高减排雄心比什么都重要

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（法新社巴西利亚6日电） 联合国气候峰会COP30今年11月在巴西登场，本届峰会主席柯利亚多拉哥（Andre Correa do Lago）接受法新社专访表示，各国制定温室气体减排新目标时需尽可能设定高标。

按巴黎气候协定规范，签署国需定期提出名为国家自主贡献（NDCs）的自身气候目标，今年2月10日是各国提出2035年气候目标的最后期限，目前距此期限已不到一周，然而主要成员诸如欧盟、中国都尚未提出。

近200个国家地区于2015年达成的巴黎气候协定规范，各国应致力在本世纪中叶让全球均温增幅，压低至相较工业化前不增加超过摄氏1.5度，然而过去两年相关气候目标都未能达成。

欧洲气候监控机构今天表示，上个月是有纪录以来最热的1月。

柯利亚多拉哥身兼巴西外交部环境司长，他说各国能否赶在期限前提交新的自主贡献气候目标不是重点，重点在于「要尽可能拉高目标门槛」。

他说：「各国必须比之前拿出更多企图心，这应被订成规矩。但我们希望各国能别具雄心，且兼能做到避免升温1.5度的目标。」

巴西将于11月在亚马逊地带城市贝伦（Belem）举办COP30大会，这是联合国气候峰会首度于攸关全球气候至钜的地区举行。

今年的气候峰会的大环境背景，是美国总统川普第二度率美退出巴黎气候协定，还扬言加大力度使用化石燃料。