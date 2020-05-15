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声景 声音与城市：瑞士展览记录下的加尔各答街道

Gariahat路口

Gariahat路口，摄于2008年。

(Birchermedia)

从狂吠的流浪狗到忙碌的小贩和唱着歌的乞丐，一对瑞士好友尝试着记录印度城市加尔各答(Kolkata)的精华所在。苏黎世博物馆正以虚拟展览的方式展出他们记录下来的声景和图像。

Thomas Kaiser钟情于印度乌鸦。在他最喜欢的加尔各答(旧名Calcutta)经济酒店后面，绿树成荫的空地几乎整天都会吸引来成群鸣唱的鸟儿。

“我会订屋顶的房间，这样我可以给它们喂食，”他说。

这群乌鸦、这座城市以及那里的人民令Kaiser魂牵梦绕，在近15年(1994年至2008年)的时间里，Kaiser无数次回到加尔各答的Gariahat街区，记录这个地方的声音。对于这个在瑞士从事广播工作的人来说，这座印度东部城市的声音密度无与伦比。

手绘人力车上的铃铛叮当作响，游吟歌师试着用饱涵灵魂的歌谣赚几个铜板，街头小贩利用节奏感十足的叫卖来多卖点儿东西，这一切都为这座城市增添了丰富的声景。

但是，尽管加尔各答人口众多，这里却并不总是那么吵闹。

“加尔各答的夜晚让我着迷，这是座巨大的城市，晚上10点后却变得非常安静。几乎就像个印度村庄，仅有的声音就是流浪狗的叫声,”他说。

Kaiser的加尔各答声景作品集目前正在苏黎世大学的民族博物馆展出，他在那里负责声音档案。他今年就要65岁了，将于12月退休，这将是他的最后一场展览。2019冠状病毒(Covid-19)所带来的的禁令影响了他最后的展出，但是这场虚拟展览(英、德)外部链接也许可以给他的作品带来更多的观众。

初次尝试

Kaiser在德国杜塞尔多夫大学学习美术时，受到了德国艺术家约瑟夫·博伊斯(Joseph Beuys)的影响，这位艺术家提出了“社会雕塑”的概念。他将整个社会都视为可塑的艺术材料。

“他说艺术不只是绘画和雕塑，也包括人与人间的互动。我想看看这个概念在非西方背景下是否有意义，”Kaiser说。

当他的朋友们向他讲述在加尔各答的经历时，他产生了亲自去那里的想法。

“他们告诉我们的内容与当时广泛传播的穷人、贫民窟和特蕾莎修女的故事截然不同。 他们谈到了诗人、作家、电影制片人和艺术家，” Kaiser说。

他说服了他的朋友、摄影师Samuel Schütz与他一同前往这座庞大的印度城市。Schütz带来了一系列摄影器材，包括在他的酒店房间里冲洗胶卷所需的材料。他不知道会发生什么。在一些尝试后，他选择了最基本的选项：一个简单的鞋盒，可以用作暗箱摄像机或针孔摄像机。这个摄影技术可以追溯到19世纪初。

Schütz说：“我不想像游客那样，带着照相机到处走动，拍摄我认为有趣的东西。”

鞋盒摄像机必须放置在地面或墙壁上，这意味着Schütz不得不放弃对照片100％的控制。他只能部分选择重点。这个盒子每更换一次胶卷只能拍摄一张照片，这使得进度变慢。

今年57岁的Schütz说：“这样我就能够收集照片，而不是拍照。”

Gariahat crossing, June 2008

Gariahat 交叉路口，摄于2008年

shoeshine

Gariahat交叉路口的擦鞋摊，2008年

Gariahat crossing, April 2008.

Gariahat交叉路口，摄于2008年

Gariahat crossing, 2008

Gariahat交叉路口，摄于2008年

Rashbehari crossing, 2008.

Rashbehari交叉路口，摄于2008年

Gariahat crossing, 2008

Gariahat交叉路口，摄于2008年

Chetla

Chetla，摄于2008年

tolly

Tollygunge，摄于2005年

Patuapara

Patuapara potter街区

Chetla, 2008

Chetla，摄于2008年

boat

Kalighat Kali庙宇附近的Tolly运河

equipment

Schütz'的鞋盒摄相机(左)和Agfa盒式摄像机。

Kaiser's sound recording equipment.

Kaiser的录音设备

Kolkata images

原声截取

另一边，Kaiser运用最好的设备来录制高质量的音频。但是像Schütz一样，他采用了缓慢的方法来捕捉加尔各答声音的精华所在。

“录音需要耐心，你必须一次次地重访，直到人们打开心扉，开始交谈，”他说，“我觉得这种慢方法非常适合我们计划录制的内容。”

作为一名声音档案管理员，Kaiser自然而然地觉得声音是其自身的媒介。他对博物馆中将声音资料列为第二梯队感到很不满意(如果他们有声音档案的话)。印度东北部的那加部落(Naga)以穿着色彩鲜艳的礼仪服装闻名，Kaiser将之作为人们遗忘声音的一个例子。

“博物馆曾收集过那加部落的头饰和项链，但忽略了他们的传统生活的核心是歌曲，他们用歌曲来传播知识。我采访了几位知名歌手，他们告诉我，一个不会唱歌的年轻人会被视为无知，永远找不到伴侣，”他说。   

因此，Kaiser的上一场展览以声音为中心主题也就不足为奇了。展览空间中唯一的器物是印度教女神Kali的雕像，这是对在加尔各答Kalighat居民区中心的Kali神庙的致敬，Kaiser和Schütz就在那里工作。

据Kaiser说，加尔各答他最喜欢的区域的声景在20年间并没有太大变化。在这方面，就像他居住的苏黎世一样。

“声音方面，苏黎世在过去几年中变化不大，但在过去几个月中变化很大。现在，你可以听到在冠状病毒管制之前没有听到过的鸟叫声。”他在家中说。


(翻译：樊桦), 瑞士资讯swissinfo.ch

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