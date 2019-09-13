日内瓦大剧院别出心裁地推出新版《海滩上的爱因斯坦》，揭开2019/20年歌剧演出的序幕。菲利普·格拉斯/罗伯特·威尔逊创作的这部作品，堪称歌剧史上的一座里程碑，40多年来不断有导演通过这部歌剧来挑战自我。
来自瑞士意大利语区卢加诺的芬兹·帕斯卡剧团(多语)外部链接可谓不惧大场面。该剧团曾承接过三届奥运会的演出仪式，出演过数十场剪辑剧和歌剧。如今，它将倾情奉献四小时的经典歌剧，让观众如痴如醉，尽情享受一场视听盛宴。
《海滩上的爱因斯坦》没有具体情节，它的叙事结构松散，内容与核物理、数学、音乐相关，观众的体会将超越叙事内容。美国舞台导演兼剧作家罗伯特·威尔逊(Robert Wilson)曾说过：“你不需要去理解，你只要迷失其中就行。”
在9月11日开幕前一周，瑞士资讯swissinfo.ch日夜跟踪彩排。瑞士最大歌剧院日内瓦大剧院(法)外部链接闭馆后，排练依然在进行。导演丹尼尔·芬兹·帕斯卡(Daniele Finzi Pasca 多语)外部链接正努力协调演员、表演者、管弦乐队、独奏家、唱诗班和技术人员。
当技术人员准备道具和布景时，芬兹·帕斯卡休息片刻并解释说，对他而言，这部歌剧的灵魂在于构图，它必须能激发观众的积极思考和反应。他表示，这部歌剧充分体现了他与核心成员共同努力的创作过程。
“一开始，我们不断开展头脑风暴，寻找我们想要触及的主题，将千丝万缕的思绪整理起来构建图景，”他说。
在观看了威尔逊的作品剪辑后，给人的印象是芬兹·帕斯卡创造了一个与威尔逊原作完全不同的舞台场景。
芬兹·帕斯卡并不完全认同这种说法。 “尽管每个导演都会试图发现隐藏在作品中的其他观点和元素，并赋予它们生命，但剧本本身的完整性和基本理念却始终如一。”
格拉斯之心
除了罗伯特·威尔逊设计的舞台场景外，菲利普·格拉斯的乐谱也被反复提到是导演和艺术家的灵感来源。
对于乐队指挥泰特斯·恩格尔(Titus Engel)而言，乐谱也给予了音乐家自由，他们可以根据舞台上表演者的节奏来设定自己的节奏。观众也能感受到这种自由，他们可以自由进出剧院。
《海滩上的爱因斯坦》也标志着这位作曲家的重大事业突破，在此之前，他只是一名普通的管道工兼出租车司机，仅仅能够勉强维持生计，并保持他的艺术自由和独立。
《海滩上的爱因斯坦》以及接下来的两部作品共同构成了格拉斯歌剧三部曲(根据圣雄甘地生平改编的《不合作主义》和根据首次引入一神论的法老而改编的《阿肯那顿》)，这三部作品只有少数特殊待遇群体观看过。在普罗大众得以欣赏之前，这些歌剧早已名声在外，直到电影的出现进一步放大了格拉斯的标志性声音。
随着他为戈弗雷·里吉欧的视觉歌剧《失衡生活》(1982年)和《迷惑世界》(1988年)创作配乐，菲利普·格拉斯的音乐开始摆脱所谓的纽约极简主义场景(格拉斯本人讨厌这个术语)和先锋艺术手法，并立刻与更广泛的观众群产生了共鸣。
那时芬兹·帕斯卡开始接触格拉斯的音乐，“从那以后，我一直关注他的所有作品”，他说。
这种影响明显体现在芬兹·帕斯卡之前的剪辑作品当中，最早体现在1983年他在卢加诺的桑尼尔剧团的工作中。自成立以来，桑尼尔剧团就树立了一个指导理念，并成为了芬兹·帕斯卡剧团创作的核心思想：戏剧、舞蹈、杂技、小丑和马戏相互结合，精心调制的灯光和音乐造就梦幻般的叙事情节。
该公司也被称为“瑞士太阳马戏团(多语)外部链接”，帕斯卡剧团曾为其表演了两场节目。
多国表演团
尽管该公司深深扎根于卢加诺，但它始终具有国际背景。《海滩上的爱因斯坦》包括一匹马和来自18个国家的60多名艺术家，包括音乐家和唱诗班成员。
克里斯托弗·诺尔斯(Christopher Knowles)编写的剧本是英文的，但后台的剧本语言却五花八门：法语、意大利语、西班牙语和葡萄牙语。
然而，《海滩上的爱因斯坦》语言曼妙，给人带来纯粹的美感。这部歌剧的全新舞台设置印证了评论家蒂姆·佩奇(Tim Page)1992年的话：“《海滩上的爱因斯坦》以狂放不羁的的表现手法奠定了全新的风格基础，为音乐剧首映以来的绝佳效果做了铺垫。”
《海滩上的爱因斯坦》打破了歌剧的所有规则并发明了它自己的场景、表现手法和语言，43年后，虽然观众已经习惯了这些新鲜元素，但它仍能让观众陶醉其中。
变革不是相对的
《海滩上的爱因斯坦》上演之后，现代歌剧发生了重大转变。这部歌剧时长280多分钟，中间没有停顿，它于1976年在法国阿维尼翁首演，之后为数不多的几次重演发生在1984年、1992年和2012年。2014年在巴黎的一场重演由法国电视台现场直播，这也是该作品的首次影视记录。
此外，《海滩上的爱因斯坦》还有三次自由发挥式的舞台演出。1989年，德国歌剧导演阿奇姆·弗莱尔(Achim Freyer)在斯图加特国立歌剧院展示了他的版本，但是失败了(评论家们认为表演过于抽象)。2001年，该作品在柏林作为“歌剧-装置作品”重新上演，将歌剧和不同艺术家的装置艺术结合在一起，公众可以在演出期间在布景和舞台周围漫步-这也体现了该舞台剧初始理念的延伸-即观众可以自由进出剧院。不久前，2017年又一位德国导演凯·沃格斯(Kay Voges)在多特蒙德歌剧院上演了他自己的版本，这是第一个没有格拉斯或威尔逊参与的演出版本，此次演出赢得了许多评论家的好评。信息框结尾
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