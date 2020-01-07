皇家来访：丹麦王室四个子女开始在瑞士国际学校12周的学习。

(KEYSTONE/AP/VF)

丹麦王储弗雷德里克(Frederik)王子及玛丽(Mary)王妃的四个子女将在瑞士瓦莱州的韦尔比耶的一所国际学校开始为期12周的学习。丹麦王子和王妃希望他们的孩子能积累一些国际经验并增强语言能力。

2020年1月6日，在家长费雷德里克王子和玛丽王妃的陪同下，克里斯蒂安(Christian)王子(14岁)；伊莎贝拉(Isabella)公主(12岁)；及双胞胎约瑟芬(Josephine)公主和文森特(Vincent)王子(8岁)，一同漫步瑞士著名度假胜地韦尔比耶(Verbier)白雪皑皑的道路上，走向雷曼尼亚学院(Lemania-Verbier International School外部链接)寄宿/走读学校。



克里斯蒂安王子为能够了解一个新国家和认识新朋友感到非常开心，当然“倘若能够腾出空来滑雪将更加开心”，他告诉媒体。而伊莎贝拉公主则相信在未来的12周里他们兄弟姐妹的英文和法语将会得到突飞猛进的提高。

玛丽王妃表示：“从科目上，这是一家非常出色的学校，”她将在孩子们上学期间，陪同他们待在瑞士，从而减少官方工作。而费雷德里克王子则希望能抽出时间在瑞士旅游，丹麦王室一家将住在附近的一所属于他们的住宅中。

sda-ats/swissinfo.ch/xy

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