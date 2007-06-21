瑞士导演将执导下部《007》电影

此内容发布于2007年6月21日 下午4:44 最后更新 - 2007年6月21日 -16:44

马克・福斯特(Marc Forster)是下一部邦德电影的导演。 (Reuters)

瑞士导演马克・福斯特执导的电影《Finding Neverland》，曾在2004年荣获7项奥斯卡提名。这位在12岁就预言自己将成为世界著名导演的瑞士人将执导下一部邦德电影。

新一部邦德电影的编剧工作将从12月开始，2008年末在电影院上映。邦德仍然由英国演员丹尼尔・克雷德Daniel Craig扮演。

马克・福斯特出生于德国的乌尔姆(Ulm)，在瑞士的疗养胜地格劳宾登州(Bündner)的达沃斯(Davos)长大。他即将执导下一部詹姆斯・邦德(James Bond)电影。



马克・福斯特将与奥斯卡奖获得者保罗・哈吉斯Paul Haggis(电影《百万宝贝》的编剧)共同负责新邦德电影的编剧工作。



据索尼影视娱乐有限公司和米高梅公司表示，剧本将在前邦德编剧尼尔・普韦斯(Neil Purvis)和罗伯特・瓦德(Robert Wade)的剧本上进行改编。



哈吉斯与普韦斯和瓦德已经在上一部007电影《皇家赌场》中有过成功的合作。

资深的邦德迷

好莱坞的瑞士导演福斯特非常高兴接到了这项新任务，他说：“我一直是个邦德迷”。



20日索尼影视公司发布消息表示，新导演将为邦德的个性化赋予更多新的可能。

瑞士的“邦德传统”

在福斯特与邦德结缘之前，瑞士就和邦德有过多次接触：第六部邦德电影《女王秘使》就是在伯尔尼高原的Mürren拍摄的，乌苏拉・安德丝(Ursula Andress)也出演了该部电影。



安德丝可以说是第一位“邦女郎”，这位出生于伯尔尼Ostermundigen的女演员出演了第一部邦德电影《诺博士》，她以比基尼女王的称号享誉世界。



除此之外，来自瑞士西部的女演员Carlos Leal也在上部邦德电影《皇家赌场》中有过精彩演出。



瑞士的名表也曾多次出现在邦德电影中。

第22部邦德电影

新的第22部邦德电影的编剧工作将在伦敦于12月开始。电影预期在2008年11月7日上映。



目前电影还没有具体的名字。邦德仍然由上部电影《皇家赌场》的男主角丹尼尔・克雷德(Daniel Craig)担纲主演。



swissinfo及通讯社

马克・福斯特的从影经历 身为导演兼编剧的马克・福斯特1969年出生于德国的乌尔姆(Ulm)，父亲为瑞士医生，母亲为德国建筑师。他在瑞士的疗养胜地、冬季运动胜地格劳宾登州(Bündner)的达沃斯(Davos)长大。



12岁时，他第一次走入影院。被弗朗西丝・福特・科波拉(Francis Ford Coppola)的电影《现代启示录》(Apocalypse Now)强烈震撼，从此立志成为导演。



1995年他执导了人生的第一部电影-故事片《Loungers》。2000年凭借《Everything Put Together》荣获观察奖(Someone to Watch Award)奖。



2002年他执导的电影《死囚之舞》(Monster's Ball)使他赢得了国际声誉。该片女主角哈莉・贝瑞(Halle Berry)以在该片中的出色表现荣获奥斯卡最佳女主角奖。该片也获得柏林电影节银熊奖。



2004年他导演的影片《Finding Neverland》(中文名：寻找梦幻岛；又名不老的传说；或小飞侠前传之魔幻童心)荣获7项奥斯卡提名。



2005年福斯特导演了电影《生死停留》(Stay)；2006又执导了《笔下求生》又名《奇幻人生》(Stranger than Fiction)。



2007年的新片《The Kite Runner》将于11月举行首映。 信息框结尾

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