此内容发布于2018年2月19日 下午1:45 最后更新 - 2018年2月19日 -13:45

罗杰·费德勒(Roger Federer)在世界男子网球排名中再次登顶。自1973年职业网球联合会(ATP)开始对选手进行世界排名，现年36岁的瑞士人费德勒是最年长的一位登顶者。此时距费德勒第一次夺取世界排名第一的宝座已经超过了14年。瑞士资讯swissinfo.ch在一个图表中统计了所有曾经问鼎世界第一的男性网球选手的完整战绩。

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费德勒首次获得世界第一是在2004年，当时他在澳大利亚公开赛(Australian Open)的半决赛中击败了胡安·卡洛斯·费雷罗(Juan Carlos Ferrero)，随后又夺取了冠军。之后他高居世界排名第一宝座长达237周。

“(这次)我的目标是将世界第一的排名保持一周，这对我来说就很好了，”费德勒上周五在鹿特丹(Rotterdam)击败罗宾·哈斯(Robin Haase)后表示。这场胜利帮助费德勒在其职业生涯中第四次登上世界排名第一的宝座。“如果我能保持更长时间，很好，我会欣然接受。如果我打得好，好运会随之而至。在网球这项运动中，获得世界第一的排名是最终的成就，但这并不容易。”

当被问及如何比较22岁的费德勒和36岁的费德勒时，他表示，老版费德勒更具优势。“我希望我能赢--36岁的我！”他说，“我们现在击球力量更大了，球速更快，留给我们的反应时间也更短。”

federer tweet Tweet by Roger Federer Apparently I'm the oldest tennis player with a #1️⃣ ranking. Somebody might have mentioned that to me already but I had a hard time hearing 👴🏻 — Roger Federer (@rogerfederer) February 16, 2018

至此，费德勒打破了安德烈·阿加西(Andre Agassi)和塞雷娜·威廉姆斯(Serena Williams)保持的年龄纪录，他们分别在33岁和35岁时排名位于世界第一。费德勒在2012年11月取代诺瓦克·德约科维奇(Novak Djokovic)问鼎时，时年31岁。

此外，费德勒再次延长了其保持世界排名第一最长总周数的纪录(302周，也就是将近六年！)

SDA-ATS

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