巴登市因有效缓解老城区交通拥堵，以及大力投资改善公共空间而广受赞誉。

(Keystone / Gaetan Bally)

瑞士北部小城巴登(Baden)，因在改善当地居民生活质量方面成绩斐然，而经瑞士文化遗产协会(Swiss Heritage Society，英)外部链接甄选审评被授予瑞士2020年度城市奖-瓦克尔奖(Wakker Prize)。

这座拥有约2万名居民的城市，因有效缓解老城区交通拥堵，以及大力投资改善公共空间而广受赞誉。



“得益于巴登当地政府和市民的意愿和自发性，现如今，这座城市里便利行人通行，以及让往来车辆畅通无阻、免除交通拥堵的街道和广场，让城市中心变成了一块宜居的区域，”瑞士文化遗产协会在本周二(1月14日)发布的公开声明中介绍道。



“巴登市各处颇具历史意义的古迹公园和花园，都是依据遗产保护原则精心加以维护的，与此同时，该市各开发区内也已相继开辟了新的公共空间。”



瑞士文化遗产协会也对巴登市的“远前瞻性政策”、“持续性规划”、以及“当地市民为实现市中心地区更具吸引力而申请预算的积极投票意愿”不吝赞美之词。此外，该协会还对巴登市致力于在并不一定会有利可图的市中心以外地区进行投资的做法，予以特别表彰。



瓦克尔文化遗产奖官方颁奖典礼将于6月27日举行，届时亦将发放2万瑞郎(约合人民币14.2万元)奖金。每年，该奖项都会循例由瑞士文化遗产协会授予某个瑞士市镇，唯一一次例外是2018年颁发给了一个文化团体。



SDA-Keystone/ac

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