(左起)电影节首席运营官拉斐尔·布伦施威格(Raphael Brunschwig)、艺术总监莉莉·欣斯汀(Lili Hinsti)和电影节主席马尔科·索拉里 (Marco Solari)参加2019年的电影节展示活动。

(Keystone / Francesca Agosta)

第一年担任洛迦诺电影节(英、意)外部链接艺术总监的莉莉·辛斯廷将为观众呈现多年来最大胆、最激动人心的洛迦诺系列电影作品。电影节于今日开幕。

本届电影节在忠于其悠久的传统、展示精心挑选的欧洲电影和“外围”电影(非欧美电影)的同时，还会有不少惊喜和变化。电影节将既支持新晋电影人的作品和资深导演的实验作品，又不忽视广大观众的喜好。

电影节的主会场是位于中央广场(Piazza Grande)的8千人露天夜场。辛斯廷敢于摆脱流量电影的束缚，不去单纯地迎合大众。

些许变化

她不畏挑战，推出了吸引不同群体的高品质电影。

她选择的优质电影包括：戛纳电影节之后由导演昆汀·塔伦蒂诺(Quentin Tarantino)重剪的《好莱坞往事》(英)外部链接；导演阿斯弗·卡帕迪尔(Asif Kapadia)拍摄的《马拉多纳》(西)外部链接，该片主要讲述这名阿根廷球星为那不勒斯队而战的故事，该导演此前也推出力作《永远的车神》；日本著名恐怖片导演黑泽清(Kyoshi Kurosawa)的《旅行的结束，世界的开始》(日)外部链接；德国奥地利合作、帕特里克·沃尔拉斯(Patrick Vollrath)导演的惊悚片《7500》；以及电影节的首场电影，即菲亚特掌门人吉亚尼·阿涅利(Gianni Agnelli)的孙女吉内拉·阿尔坎恩(Ginevra Elkann)的演绎自传Magari (英)外部链接。

为了让影迷尽情享受电影盛宴，辛斯廷决定将中央广场的第二个夜场放映升级为“疯狂午夜场”，加入了众多为影迷所喜爱的电影，包括韩裔导演奉俊昊(Bong Joon-ho 英)外部链接以及美国导演杰克·希尔(Jack Hill 英)外部链接和 约翰·沃特斯(John Waters 英)外部链接的作品。电影节不仅将放映沃特斯的精选回顾，还将特别放映他最钟情的电影之一：金·维多(King Vidor)执导的《戏子人生》(1928)。

辛斯廷还将实验影片板块的主题从“生命的迹象”改为“前行”，以此向乔纳斯·梅卡斯(Jonas Mekas) 致敬，他是实验电影的长期赞助人，纽约选集电影档案馆的创始人，也是一名独立的摄影艺术家。洛迦诺实验影片板块的名称源于麦卡斯(Mekas)的电影《当我前行，偶尔惊鸿一瞥会看到美》(2000，英)外部链接。

辛斯廷表示，电影节还将设立主题为“打破性别界限”的虚拟现实专区，展示来自瑞士、加拿大、希腊、乌克兰和法国的作品；该区并非着重展示虚拟现实这一技术，而是探讨相关作品的“当代艺术视角”。 该类作品在今后的电影节中将扮演越来越重要的角色。



新生力量

多年来，电影节一直致力于发展支持新生代电影人的平行项目。

洛迦诺电影学院(Locarno Academy)提供面向未来电影制作人、制片人和影评家的课程。瑞士资讯与Filmexplorer.ch、Film Bulletin、MUBI、Variety和Indiewire一样，都是影评人学院(Critics Academy)的媒体合作伙伴(见信息框)。

今年，电影节推出了“大本营”项目。来自世界各地的200名18-30岁的创意人才(电影制片人、艺术家、设计师、诗人等)将入驻一座旧军营并进行艺术创作，学员可以使用电影节的场馆并参与幕后活动。

没有人知道这些项目会结出怎样的“果实”，但是新的趋势显示，电影节的主办方似乎乐于冒一些创意风险。瑞士资讯会密切关注，将最了不起的项目成果展示给读者。

国际视野

“瑞士全景”(Swiss Panorama)这一专注瑞士电影的传统板块仍然保留，但辛斯廷明确表示，在她的指导下，并不是每一部有瑞士特色的电影都会被选中。

辛斯廷提到“新一代瑞士电影人的作品质量令人印象深刻”，她在电影节的每个版块中兼顾瑞士特色和国际视野。巴塞尔网络杂志Filmexplorer.ch (英)外部链接的评论家和编辑朱塞佩·萨尔瓦托(Giuseppe Salvatore)和鲁思·巴蒂格(Ruth Baettig)指出：“此举十分明智。”

将在洛迦诺上映的瑞士电影包括瑞士资讯母公司-瑞士广播电视集团参与合拍的21部作品。其中很多作品反映了当今移民、侨民和跨文化问题，如入围国际赛的O Fim do Mundo (世界末日，法)外部链接，该片由葡萄牙裔日内瓦导演巴兹尔·达库尼亚(Basil da Cunha)执导；由伊拉克出生、现居苏黎世的萨米尔(Samir)导演执导的Baghdad in my Shadow(多语)外部链接；以及由犹太裔导演大卫·沃格尔执导的Shalom Allah(多语)外部链接，该片在探讨瑞士人皈依伊斯兰教问题的同时，导演展开了对自身犹太背景的寻根之旅。

瑞士资讯swissinfo.ch带你走进洛迦诺 今年，瑞士资讯swissinfo.ch与洛迦诺电影节的影评人学院(Critics Academy 英、意)外部链接合作，同期挑选了10名年轻的电影记者对电影节进行报道，其中4名来自瑞士、6名来世界其他国家。 瑞士资讯将在所有的英文频道对电影节进行全方位报道：您可以在我们网站的直播博客上关注主要新闻、后台和亮点，也可阅读和观看在专题报道下发布的文本、视频和图片。 我们还将在瑞士资讯swissinfo.ch各个语言页面中(中、俄、英、日、阿、西、葡、意、法、德)推出专题文章。 在Instagram上，你可以关注影评人学院的每日视频推送，了解他们对电影和洛迦诺奇闻的见解。更新的内容将在推特和脸书上同步推送。还等什么，赶快出发吧！ 信息框结尾

瑞士资讯swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram