Anny Meisser Vonzun作品：Ebbe (布列塔尼)，1975年，丙烯风景画。 (Stiftung Leonard Meisser und Anny Vonzun, Bündner Kunstmuseum Chur)

2019年，瑞士多地将举行一系列女艺术家作品展，目的在于把公众的关注吸引到女性艺术家身上。这可谓是当务之急：19、20世纪的众多女艺术家早已被世人所淡忘，在瑞士也不例外。通过这一系列报道，我们向你介绍那些值得被再次发现或者直到死后才华才被发掘的女艺术家们。

Anny Meisser Vonzun (1910年–1990年)

女画家Anny Meisser Vonzun一生大部分时间都在丈夫-画家Leonhard Meissner-的影子下度过。她在瑞士圣莫里茨长大，并在巴塞尔和苏黎世的艺术学校求学。1937年，她的作品在库尔首次获得展出机会。



Anny Vonzun和Leonhard Meisser在他们位于库尔Prasserieweg的家中。

(zvg)

Anny Meisser Vonzun专攻静物和儿童肖像，终生以人物画为创作主题，作品题材极少涉及家乡壮观的山景。倒不是因为她画不出上恩嘎丁著名景观的气魄，而是因为这不是当时人们眼中的女性创作题材。除此之外，她也想把这个领域留给自己的丈夫去施展才华。

人物画在20世纪下半叶开始在艺术界失宠，并逐渐被新兴风格所取代。而Anny Meisser Vonzun也随之被人们所遗忘。2010年，一本专著出版，以纪念这位女艺术家诞辰100岁周年。



我们通过全面的数据分析，对瑞士博物馆中女性艺术家的可见度进行了详尽调查。我们将在6月7日公布调查结果。如果您希望通过电子邮件收到报告数据，请在下方注册。 信息框结尾

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