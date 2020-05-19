瑞士插画家阿贝婷在日内瓦宜必思尚品酒店(Ibis Styles hotel)中的一幅漫画风格的壁画前。

(Keystone / Magali Girardin)

来自瑞士日内瓦的插画家阿贝婷(Albertine)，日前凭借其创作的儿童读物插画作品斩获全球儿童文学界最高荣誉-2020年度国际安徒生文学奖(Hans Christian Andersen Prize)插画奖。



阿贝婷与瑞士知名童书作家及诗人杰曼诺·祖罗(Germano Zullo)结为伉俪后便改随夫姓，这对“黄金搭档”携手创作的儿童读物备受好评，阿贝婷的插画佳作也在瑞士和法国的展览中屡屡展出，此外，她还相继出版了许多儿童读物、插画、海报招贴以及其他艺术作品。



国际安徒生奖亦被称为汉斯·克里斯蒂安·安徒生奖，经由国际儿童图书评议会(International Board on Books for Young People)评审，每两年颁发一次，以奖励对儿童文学作出持久贡献的作家或插画家。该奖项被公认为儿童文学作者和插画师的国际最高荣誉之一。国际安徒生奖的授予对象为作者、而非作品，这意味着，每人一生只能获得一次，它表彰的是获奖者一生的文学造诣和在儿童文学领域的建树。



“阿贝婷创作的作品不仅具有多重丰富的解读空间，而且呈现出对细节的关注、无限的精准性，那些笔触的细节明快活泼、充满生气，且妙趣横生，”国际安徒生奖在5月初发布的颁奖词(英)外部链接中点评道。

阿贝婷的插画作品赏析 《时装设计师拉斐尔》(Grand Couturier Raphaël)，杰曼诺·祖罗(Germano Zullo)和阿贝婷(Albertine) © Éditions La Joie de lire, 2009

《一生的写作》(Toute une vie à écrire)，Sylvie Neeman和阿贝婷(Albertine) © Éditions La Joie de lire, 2020

《罗伯特与娇娇-一个伟大的故事》(Roberto & Gélatine, une grande histoire pour les grands)，杰曼诺·祖罗(Germano Zullo)和阿贝婷(Albertine) © Éditions La Joie de lire, 2019

《他们来了！》(Ils arrivent !)，Sylvie Neeman和阿贝婷(Albertine) © Éditions La Joie de lire, 2018

《班比》(Bimbi)，阿贝婷(Albertine) © Éditions La Joie de lire, 2014

Dada，杰曼诺·祖罗(Germano Zullo)和阿贝婷(Albertine) © Éditions La Joie de lire, 2013

《摩天大战》(Les gratte-ciel)，杰曼诺·祖罗(Germano Zullo)和阿贝婷(Albertine) © Éditions La Joie de lire，2011

《小鸟》(Les Oiseaux)，杰曼诺·祖罗(Germano Zullo)和阿贝婷(Albertine) © Éditions La Joie de lire，2010



Illustration from Albertine

阿贝婷在接受瑞士法语电视台RTS采访时表示，获奖的消息出乎她的意料。



“当时我正套着橡胶靴在我家的花园里忙活，忽然就接到了一通用英文打来的电话。我还以为是我从Conforama超市赢了张床垫或者其他什么礼品。好几个小时后我才慢慢反应过来。这简直就是个疯狂大惊喜。对于获奖我毫无心理准备。最好的奖品，就是完全让你意想不到的大奖。”



阿贝婷是继阿洛伊斯·卡里杰特(Alois Carigiet，1966年)、约格·穆勒(Jörg Müller，1994年)和于尔克·舒比格(Jürg Schubiger，2008年)之后，第四位摘得国际安徒生奖桂冠的瑞士插画家。经国际评审委员会甄选，她从36位来自世界各地的候选人中脱颖而出，一举摘得桂冠。



阿贝婷是首位获得捷克“金苹果”奖的瑞士艺术家，当年她凭借绘本《马塔和他的自行车》(Marta et la bicyclette)斩获这一在业界享有盛誉的大奖。2009年，她凭借无字绘本《威尼斯谣言》(La Rumeur de Venise)将瑞士儿童与青少年传媒奖(Schweizer Kinder- und Jugendmedienpreis)收入囊中。与丈夫杰曼诺·祖罗携手创作的《小鸟》(Les oiseaux)荣获法国青少年文学奖-“女巫奖”(Prix Sorcières)，该书亦被《纽约时报书评》(New York Times Book Review)评选为2012年度十大最佳书籍一。她创作的《我的小人儿》(Mon tout petit)也在2016年于意大利举办的博洛尼亚国际少儿图书展上摘得一等奖桂冠。

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