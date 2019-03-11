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鐵路的未來？ 瑞士應為“窮遊”旅客提供三等車廂火車票

在1956年之前，瑞士聯邦鐵路(SBB/CFF)曾提供名為“木級”車廂的三等車票。

在1956年之前，瑞士聯邦鐵路(SBB/CFF)曾提供名為“木級”車廂的三等車票。

(Keystone / Str)

據一份由瑞士聯邦交通局委託撰寫的報告建議，瑞士鐵路公司應為預算較低的遊客推出三等車廂類別的車票。

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《新蘇黎世報週日版》於3月10日報導，近日，由外部專家組完成的一份聯邦政府報告建議推出“三等飛機式座椅，以優惠價格來實現最大的載客容量”。該報告提議設立每排五名乘客的車座模式。

此項委託研究旨在為鐵路部門提供未來解決方案，以便更好地與廉價長途汽車公司以及電動汽車行業進行競爭。

該報告作者認為，客戶需求千差萬別，鐵路公司應盡可能為更多類型的客戶群體提供合適的乘車選擇。

然而，各界對於此提案的意見不一。公共交通聯盟(Public Transport Union)主任Ueli Stückelberger表示，三等車廂旅行並不會提供額外的費用節省，並且會使公共交通企業的工作變得更為複雜。

目前，他們專注於提供非高峰時段的低價車票，並對2020年以前的車票都設定了一個價格上限。

+ 瑞士人是最愛坐火車的歐洲人

瑞士最大的鐵路供應商--瑞士聯邦鐵路(SBB CFF)曾在1956年之前提供三個等級的車票：所謂的“木級”、中級和豪華級。豪華級車廂的座位由天鵝絨裝飾，並配有紅木製成的小桌子。

瑞士聯邦鐵路公司在對《新蘇黎世報週日版》的書面回覆中表示，三等車廂在目前來說“不是問題”。

目前尚不清楚該報告公佈之後的下一步驟具體是什麼。交通辦公室表示已注意到該報告的建議，而他們將於“必要時”把這些建議納入其項目和策略中。

瑞士的鐵路、長途汽車和地區交通系統堪稱全球一流。瑞士聯邦鐵路公司擁有龐大的鐵路連接網絡，並且與公共汽車系統協調一致，從而實現了能夠觸及瑞士全國每一個角落的公共交通網絡。

瑞士人平均每年搭乘72次火車。事實上，除了日本人之外，瑞士人使用鐵路運輸的頻率高於世界上任何其他國家的人民。

交通

瑞士的铁路、长途巴士和市内公交系统向来被人们归入世界最好的公共交通系统之一。到瑞士的外国游客和居民很快就能习惯使用公交系统代步。这里与很多其它国家不同，居住在城里就算没有车也没问题。 ...


《新蘇黎世報週日版》/sb

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