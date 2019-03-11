此内容发布于2019年3月11日 下午3:30

在1956年之前，瑞士聯邦鐵路(SBB/CFF)曾提供名為“木級”車廂的三等車票。 (Keystone / Str)

據一份由瑞士聯邦交通局委託撰寫的報告建議，瑞士鐵路公司應為預算較低的遊客推出三等車廂類別的車票。

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《新蘇黎世報週日版》於3月10日報導，近日，由外部專家組完成的一份聯邦政府報告建議推出“三等飛機式座椅，以優惠價格來實現最大的載客容量”。該報告提議設立每排五名乘客的車座模式。

此項委託研究旨在為鐵路部門提供未來解決方案，以便更好地與廉價長途汽車公司以及電動汽車行業進行競爭。

該報告作者認為，客戶需求千差萬別，鐵路公司應盡可能為更多類型的客戶群體提供合適的乘車選擇。

然而，各界對於此提案的意見不一。公共交通聯盟(Public Transport Union)主任Ueli Stückelberger表示，三等車廂旅行並不會提供額外的費用節省，並且會使公共交通企業的工作變得更為複雜。

目前，他們專注於提供非高峰時段的低價車票，並對2020年以前的車票都設定了一個價格上限。

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瑞士最大的鐵路供應商--瑞士聯邦鐵路(SBB CFF)曾在1956年之前提供三個等級的車票：所謂的“木級”、中級和豪華級。豪華級車廂的座位由天鵝絨裝飾，並配有紅木製成的小桌子。

瑞士聯邦鐵路公司在對《新蘇黎世報週日版》的書面回覆中表示，三等車廂在目前來說“不是問題”。

目前尚不清楚該報告公佈之後的下一步驟具體是什麼。交通辦公室表示已注意到該報告的建議，而他們將於“必要時”把這些建議納入其項目和策略中。

瑞士的鐵路、長途汽車和地區交通系統堪稱全球一流。瑞士聯邦鐵路公司擁有龐大的鐵路連接網絡，並且與公共汽車系統協調一致，從而實現了能夠觸及瑞士全國每一個角落的公共交通網絡。

瑞士人平均每年搭乘72次火車。事實上，除了日本人之外，瑞士人使用鐵路運輸的頻率高於世界上任何其他國家的人民。





《新蘇黎世報週日版》/sb

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