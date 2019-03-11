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铁路的未来？ 瑞士应为“穷游”旅客提供三等车厢火车票

在1956年之前，瑞士联邦铁路(SBB/CFF)曾提供名为“木级”车厢的三等车票。

在1956年之前，瑞士联邦铁路(SBB/CFF)曾提供名为“木级”车厢的三等车票。

(Keystone / Str)

据一份由瑞士联邦交通局委托撰写的报告建议，瑞士铁路公司应为预算较低的游客推出三等车厢类别的车票。

《新苏黎世报周日版》于3月10日报道，近日，由外部专家组完成的一份联邦政府报告建议推出“三等飞机式座椅，以优惠价格来实现最大的载客容量”。该报告提议设立每排五名乘客的车座模式。

此项委托研究旨在为铁路部门提供未来解决方案，以便更好地与廉价长途汽车公司以及电动汽车行业进行竞争。

该报告作者认为，客户需求千差万别，铁路公司应尽可能为更多类型的客户群体提供合适的乘车选择。

然而，各界对于此提案的意见不一。公共交通联盟(Public Transport Union)主任Ueli Stückelberger表示，三等车厢旅行并不会提供额外的费用节省，并且会使公共交通企业的工作变得更为复杂。

目前，他们专注于提供非高峰时段的低价车票，并对2020年以前的车票都设定了一个价格上限。

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瑞士最大的铁路供应商--瑞士联邦铁路(SBB CFF)曾在1956年之前提供三个等级的车票：所谓的“木级”、中级和豪华级。豪华级车厢的座位由天鹅绒装饰，并配有红木制成的小桌子。

瑞士联邦铁路公司在对《新苏黎世报周日版》的书面回复中表示，三等车厢在目前来说“不是问题”。

目前尚不清楚该报告公布之后的下一步骤具体是什么。交通办公室表示已注意到该报告的建议，而他们将于“必要时”把这些建议纳入其项目和战略中。

瑞士的铁路、长途汽车和地区交通系统堪称全球一流。瑞士联邦铁路公司拥有庞大的铁路连接网络，并且与公共汽车系统协调一致，从而实现了能够触及瑞士全国每一个角落的公共交通网络。

瑞士人平均每年搭乘72次火车出行。事实上，除了日本人之外，瑞士人使用铁路运输的频率高于世界上任何其他国家的人民。

交通

瑞士的铁路、长途巴士和市内公交系统向来被人们归入世界最好的公共交通系统之一。到瑞士的外国游客和居民很快就能习惯使用公交系统代步。这里与很多其它国家不同，居住在城里就算没有车也没问题。 ...


《新苏黎世报周日版》/sb

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