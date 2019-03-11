此内容发布于2019年3月11日 下午3:30

在1956年之前，瑞士联邦铁路(SBB/CFF)曾提供名为“木级”车厢的三等车票。 (Keystone / Str)

据一份由瑞士联邦交通局委托撰写的报告建议，瑞士铁路公司应为预算较低的游客推出三等车厢类别的车票。

《新苏黎世报周日版》于3月10日报道，近日，由外部专家组完成的一份联邦政府报告建议推出“三等飞机式座椅，以优惠价格来实现最大的载客容量”。该报告提议设立每排五名乘客的车座模式。

此项委托研究旨在为铁路部门提供未来解决方案，以便更好地与廉价长途汽车公司以及电动汽车行业进行竞争。

该报告作者认为，客户需求千差万别，铁路公司应尽可能为更多类型的客户群体提供合适的乘车选择。

然而，各界对于此提案的意见不一。公共交通联盟(Public Transport Union)主任Ueli Stückelberger表示，三等车厢旅行并不会提供额外的费用节省，并且会使公共交通企业的工作变得更为复杂。

目前，他们专注于提供非高峰时段的低价车票，并对2020年以前的车票都设定了一个价格上限。

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瑞士最大的铁路供应商--瑞士联邦铁路(SBB CFF)曾在1956年之前提供三个等级的车票：所谓的“木级”、中级和豪华级。豪华级车厢的座位由天鹅绒装饰，并配有红木制成的小桌子。

瑞士联邦铁路公司在对《新苏黎世报周日版》的书面回复中表示，三等车厢在目前来说“不是问题”。

目前尚不清楚该报告公布之后的下一步骤具体是什么。交通办公室表示已注意到该报告的建议，而他们将于“必要时”把这些建议纳入其项目和战略中。

瑞士的铁路、长途汽车和地区交通系统堪称全球一流。瑞士联邦铁路公司拥有庞大的铁路连接网络，并且与公共汽车系统协调一致，从而实现了能够触及瑞士全国每一个角落的公共交通网络。

瑞士人平均每年搭乘72次火车出行。事实上，除了日本人之外，瑞士人使用铁路运输的频率高于世界上任何其他国家的人民。





《新苏黎世报周日版》/sb

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