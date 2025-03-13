DeepSeek崛起并普惠世人 AI巨头失色

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（法新社拉斯维加斯12日电） 总部位于中国的深度求索（DeepSeek）今年初以一款低成本但高性能的生成式人工智慧（GenAI）模型震撼全球，对OpenAI及其他砸重金投入的AI霸主地位发起挑战。

自2022年底以来，只有如OpenAI的ChatGPT、Anthropic的Claude和Google的Gemini等极少数业界巨头在生成式AI领域居主导地位。拜庞大工程师群、资料中心和高性能AI晶片上的数十亿美元投资，让它们的能力得以不断提升并企图垄断。

然而DeepSeek的V3、R1模型先后横空出世，标榜仅以不到600万美元成本训练和使用较低阶的晶片，也能训练出性能不输领先巨头的生成式AI，为业界投下震撼弹。

虽然有些专家怀疑DeepSeek实际的成本恐高于他们所宣称，但其问世仍引发关于生成式人工智慧（GenAI）正在因创新和市场力量，而成为一种更普及常规商品而非少数人所把持高科技的论战。

投顾资讯与顾问公司CFRA的高级分析师齐诺（Angelo Zino）说：「第一家训练AI模型的公司必须投入大量资源才能达到目标，而后发者则可用更少成本、更快地达到同样的目标。」

本周在拉斯维加斯的HumanX AI大会上，AI开源社群平台Hugging Face的共同创办人沃尔夫（Thomas Wolf）表示，推出生成式AI已更形低廉，人们使用哪一款也更加无关紧要。

沃尔夫说：「我觉得我们正走向一个多家模型并存的世界，这绝对是件好事。」他并举ChatGPT最新版问世后未激起太大回响作为例证。