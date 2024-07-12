F-16能提振乌克兰防卫 但非「银子弹」

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（法新社华盛顿11日电） 西方援助的F-16战机即将交付乌克兰，是对此争取已久的乌克兰总统泽伦斯基一项胜利，然而F-16战机并非乌军解决空防弱点的「银子弹」。

美国、荷兰与丹麦在10日宣布，已开始将F-16战机运往乌克兰，称今夏「F-16便能在乌克兰上空执行任务」。

泽伦斯基曾多次争取F-16战机来帮助对抗俄罗斯入侵。美国直到去年才首肯，总算放弃原本坚持「陆基防空系统才是正确作法」的立场。

华府智库「战略暨国际研究中心」（CSIS）高级顾问坎西恩（Mark Cancian）说：「作为努力的象徵，这点非常重要…这是泽伦斯基所盼强化乌克兰防御体系的最后一块拼图。」

他举出一系列华府原先不愿意提供的武器，包括海马士多管火箭系统（HIMARS）、爱国者（Patriot）防空系统、艾布兰（Abrams）主力战车和陆军战术飞弹系统（ATACMS）等，但到最后都同意放行。

坎西恩谈及乌克兰拿到F-16一事时说：「姑且不论实际在战场上的影响为何，不同情形下提供的武器都有其重要象徵意义和产生的心理作用。我认为这对防空会有帮助…但不会是灵丹妙药。」他说各国提供的F-16「数量远远不够」。

泽伦斯基在5月与法新社的访谈时曾表示，基辅需要多达130架F-16战机才足以在空中与俄国抗衡。但截至目前，西方国家承诺提供的总数低于100架，且还不会同时抵达。

俄罗斯一直趁乌克兰防空战力间隙之余，重创乌克兰平民和基础设施，同时重击前线乌军，迫使乌克兰只得对外寻求更多保护。

本周稍早，俄国展开一波数十枚飞弹的攻势袭击乌克兰多个城市，导致40多人丧生，造成一座儿童医院严重受损，凸显乌国防空岌岌可危。

缺乏空中优势也不利乌军战场行动。基辅当局表示，2023年夏季大反攻惨淡收场，缺乏空中优势是军事突破受限的主因。

泽伦斯基盛赞F-16到来，直言增加战机将能「使正义、持久的和平更近一步」。

坎西恩说，F-16主要将用于乌克兰的防空作战，同时支援前线军队，能对俄罗斯执行一些「瞩目的精准打击」。

美国智库兰德公司（Rand Corporation）海空装备筹获专家波纳特（Michael Bohnert）指出，交付F-16战机「展现对乌克兰的长期承诺」。

他说：「这些战机所需的后勤和支援，包括训练等，是长期的程序，是展现长期承诺一种有感、可评估的方式。」

波纳特说，F-16将有助找出用于攻击基辅的巡弋飞弹源头，也能保护没有地面防御系统的地区，还能迫使俄国得分散空中资源来与F-16空战，或搜寻地面的F-16加以摧毁。

波纳特说：「这不只是单一系统，而是交响曲。乌克兰现有的『空中交响曲』还不够丰富，他们没有拿到全部的乐器。就像当你已有打击、弦乐等乐器后又拿到管乐，增添的是另一番元素。」