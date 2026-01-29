FBI搜查乔治亚州选举设施 涉川普2020总统大选舞弊指控

（法新社华盛顿28日电） 美国联邦调查局（FBI）探员今天突袭搜查乔治亚州富尔顿郡（Fulton）一处选举设施，据信这次行动与总统川普宣称2020年大选有舞弊情事的不实指控有关。

联邦调查局发言人告诉法新社，FBI正在执行「法院授权的执法行动」。

富尔顿郡向「亚特兰大新闻宪政报」（Atlanta Journal-Constitution，AJC）表示，联邦探员正从一处仓库中取走票匦。

该报和其他美媒指出，这次突袭搜查与川普（Donald Trump）缺乏事实根据的说法有关；川普称他在2020年总统大选击败民主党总统候选人拜登（Joe Biden）。

川普上周出席瑞士达沃斯（Davos）世界经济论坛（WEF）年会发表谈话时指出，那是一场「受人操控的选举，涉事者很快会因为自身所作所为遭到起诉」。

川普还在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发文，特别点名两度对川普提出起诉的前特别检察官史密斯（Jack Smith）应当被起诉。

史密斯2023年6月针对川普2021年卸任后，涉嫌带走大量国家机密文件，放在他位于佛罗里达州的庄园一案提出起诉。

史密斯另于2024年8月，就川普2020年竞选连任失利后，涉及2021年1月6日国会山庄（Capitol Hill）暴动，意图阻挠国会认证票数统计的推翻选举结果案，提出起诉。

川普2024年11月赢得总统大选后，史密斯于同月底要求法院撤销这2起对川普的联邦刑事起诉。他当时表示，与司法部讨论后提出不再追究这2案，主要是基于宪法不起诉现任总统的规定。

川普2025年1月展开第2任期以来，已对自己认定的反对者展开一系列惩罚措施，包括开除他认为不忠诚的政府官员、锁定曾参与川普诉讼案件的律师事务所，以及撤回大学联邦补助款。