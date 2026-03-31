FBI：密西根犹太会堂攻击案 嫌犯受真主党启发

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（法新社华盛顿30日电） 美国联邦调查局（FBI）今天表示，本月稍早发生在密西根州底特律的犹太会堂攻击案，系一起受到黎巴嫩武装组织真主党（Hezbollah）启发的恐怖行动。

FBI先前已确认攻击者为41岁的盖沙里（Ayman Mohamad Ghazali），

FBI底特律外勤办公室主管探员伦扬（Jennifer Runyan）在记者会上表示：「根据目前搜集到的证据，我们评估这起攻击为受到真主党启发的恐怖行动，刻意锁定犹太社群，以及密西根州最大的犹太会堂。」

盖沙里12日驾驶一辆皮卡车冲破底特律近郊西布伦菲尔德（West Bloomfield Township）以色列圣殿犹太会堂（Temple Israel Synagogue）大门，车上载有烟火与汽油，整车冲入建筑物后起火燃烧。

这起事件除盖沙里举枪自戕外无人丧生，不过有1名保全受伤，另有数名执法人员因吸入过多浓烟接受治疗。

密西根东区检察官戈贡（Jerome Gorgon）表示，盖沙里是在「真主党指示与控制下行动」。

戈贡补充说：「恐怖主义的宣传目的是促使所谓『孤狼』为组织采取行动；因此无论是真主党现任领导人卡西姆（Naim Qassem）亲自电令此人攻击以色列圣殿，或他仅是响应真主党号召去杀害犹太人，在法律上都没有差别。」

根据「纽约时报」报导，盖沙里的兄弟与兄弟的2名子女，还有另1名兄弟，本月5日在黎巴嫩死于以色列空袭。

伦扬表示，攻击发生前数日，盖沙里曾研究底特律地区的犹太文化、宗教与教育中心，同时购买犯案所需器材。

伦扬也指出，盖沙里在家人丧生前，就已在观看支持真主党的讯息，同时他在攻击前约10分钟曾传影片给姊妹，声称他打算「尽可能杀死越多人越好」。

伦扬补充说，盖沙里在攻击前未曾受到联邦调查，也未被列入美国恐怖分子观察名单，目前此案也无迹象显示有共犯参与。