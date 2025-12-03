Fed主席谁接任？川普暗示经济顾问哈塞特

3 分钟

（法新社华盛顿2日电） 美国总统川普今天暗示，他希望提名他的首席经济顾问哈塞特（Kevin Hassett）于明年接替即将卸任的联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）。

川普在一场哈塞特也有出席的白宫活动上介绍宾客时说：「这是一个很棒的团体，我想一位可能的联准会主席也在这里。」

他补充说：「我不知道，我们可以这样说吗？我可以告诉你，他是一位备受尊敬的人。谢谢你，凯文（哈塞特）。」

在同一天稍早的内阁会议上，川普表示，他「可能会在明年初」宣布他对新任联准会主席的提名人选。

他说：「我想我们大概考虑了10个人选，现在已经缩减到1人。」

拥有经济学博士学位的哈塞特，目前是为总统及内阁提供决策建议的白宫机构「白宫国家经济会议」（National Economic Council）主席。

他经常出现在电视上，宣传川普的政策。

在川普的第一个任期内，他曾担任更侧重于研究与分析的机构「经济顾问委员会」（Council of Economic Advisers）主席。

尽管哈塞特对川普的忠诚可能为他打开通往联准会提名的大门，但在他寻求由共和党控制的联邦参议院确认提名时，这也很可能成为政治与金融界的关键讨论话题。

他必须说服参议员及市场，让他们相信他有能力维护央行的独立性，且不会让全球最大经济体美国的通货膨胀失控。

现任联准会主席鲍尔的任期将于2026年5月结束。

川普曾试图加速让鲍尔离任但未成功，并对这位他在白宫第一任期内亲自挑选的人选多所侮辱和指责。

川普今天称鲍尔是头「顽固的牛」，并指控他没有更快降息的决定是出于个人敌意。