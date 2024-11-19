G20峰会大合照 不见拜登与加拿大义大利总理

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（法新社里约热内卢18日电） 美国总统拜登今天出席任内最后一场20国集团（G20）峰会，他前往拍照地点时，发现各国领袖未等他就定位即拍好大合照。

中国国家主席习近平、印度总理莫迪（Narendra Modi）及法国总统马克宏（Emmanuel Macron）等领袖走下红毯式的坡道到合影地点。

他们聚在一起聊天、开玩笑，一下子就拍好大合照，背景是巴西里约热内卢（Rio de Janeiro）名胜糖面包山（Sugarloaf mountain）。

拜登和加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）在G20峰会一场双边会谈后从另一个方向进场，但为时已晚，其他领袖已经散去。

义大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）也错过大合照，她、拜登和杜鲁道另外聚在一起。

美国不具名官员说：「由于后勤问题，他们在所有领袖抵达前就先拍了照片，因此一些领袖根本没在那里。」

美方否认拜登为了避免与俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergey Lavrov）同框而缺席。俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）未出席这场在巴西里约热内卢举行的G20峰会。

拜登稍早曾敦促G20各国领袖支持乌克兰的「主权」。乌克兰2022年遭俄罗斯入侵。