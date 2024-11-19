G20峰会支持援助穷国抗气候变迁 遭批未提化石燃料

afp_tickers

4 分钟

（法新社巴库19日电） 联合国气候峰会谈判陷入胶着之际，20国集团领袖昨天发布声明表示，支持为较贫穷国家提供气候融资。一些社会运动人士和谈判团体今天谨慎表示欢迎，但有些人抨击声明中未提及化石燃料。

全球20大经济体的领袖在巴西召开20国集团（G20）峰会期间面临压力，各界寄望G20领袖能够打破正在亚塞拜然举行的联合国气候变化纲要公约第29次缔约方会议（COP29）因气候融资议题而陷入的僵局。

G20领袖于里约热内卢（Rio De Janeiro）发布的声明重申，将支持COP29在亚塞拜然首都巴库（Baku）达成的协议，尽管COP29第1周的谈判在僵局中结束。

在此同时，一名不愿透露姓名的美国政府高阶官员昨天在里约热内卢告诉记者，正在参加G20峰会的拜登总统作出历史性承诺，美国将在3年内捐助40亿美元给世界银行旗下的国际开发协会（International Development Association），以协助全球最贫困的国家。

肯亚气候活动人士、智库「非洲电力变革」（Power Shift Africa）创始人艾道（Mohamed Adow）表示：「我们需要来自G20的强烈讯号，而我们在融资方面的确看到支持。」

绿色和平组织（Greenpeace）气候与能源运动领导人殷文特（Jasper Inventor）表示：「这样的进展必须在巴库转化为具体成果。」

外界敦促富裕国家大幅提高每年提供1000亿美元的承诺，帮助较贫穷国家采取行动对抗气候变迁。

但在COP29敲定协议的努力一直停滞不前，各国对于协议应该包含多少金额、由谁支付，以及该包括哪些类型的融资等问题争论不休。

「77国集团加中国」（G77 and China）主席阿耶巴尔（Adonia Ayebare）告诉法新社，由于G20领袖承认，应对气候变迁所需资金达到「数以兆计」美元，因此里约热内卢的声明是气候谈判的「良好基础」。 然而，来自乌干达的阿耶巴尔也表示，G77对于资金应来自「所有来源」这样的模糊措辞感到不满。「77国集团加中国」多由开发中国家组成。

阿耶巴尔说：「我们一直坚持这笔资金应来自公部门，且这笔资金应是赠款，而非贷款。」

印度社会运动人士辛赫（Harjeet Singh）批评：「这种换汤不换药的言论对于困难重重的COP29谈判没有带来任何安慰，气候融资问题依然处于僵局。」

G20声明没有明确重申去年在COP28做出的承诺，即推动全球从化石燃料向其他燃料过渡，而这正是导致巴库谈判紧张的争议点。

来自「气候行动网」（Climate Action Network）的提森（Rebecca Thissen）表示：「最大的经济体和排放国对于新的气候融资目标保持沉默，或是对逐步汰除化石燃料缄默不语，都是不可接受的。」]