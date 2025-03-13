G7外长会议料聚焦俄乌和贸易战

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（法新社加拿大查尔瓦克斯13日电） 七大工业国集团（G7）外长会议今天将在加拿大查尔瓦克斯登场，美国务卿卢比欧将晤加国外长赵美兰，两人会谈重点预计将是如何努力达成乌克兰停火协议，而美国的并吞威胁已被排除在讨论范围之外。

卢比欧（Marco Rubio）预计将在会中就美国主导以促成3年多来的俄乌战争停火进行简报，他本周稍早在沙乌地阿拉伯港口城市吉达（Jeddah）与乌克兰特使会谈。

美国总统川普（Donald Trump）对华府谈判代表在莫斯科能促成停火协议抱持希望。美国官员表示，美方希望俄罗斯无条件停火。

克里姆林宫表示，俄罗斯还在等待停火提案细节。乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，基辅已准备接受停火。美国已表示，俄罗斯若拒绝停火协议，华府将祭出「强烈」回应。

英国外相拉米（David Lammy）表示，G7须聚焦在「确保乌克兰处于最有利的位置，以获得公正且持久的和平」。

加拿大外长赵美兰（Melanie Joly）说，她和卢比欧的会谈将聚焦在「乌克兰和当前的停火协议」。

当被问到川普一再扬言要让加拿大成为美国的第51个州时，赵美兰告诉媒体「加拿大的主权不容谈判」。

赵美兰还说，她将在G7的每场会议上提出关税的议题。

卢比欧则表示，他预期英、加、法、德、日、义外长将会暂时把对川普贸易政策的不满搁一旁，转而聚焦在共同的目标上。

为期3天的G7外长会议也将触及G7在应对中国、中东等议题所扮演的角色。G7接着将于6月在加拿大亚伯达省举行领袖峰会。