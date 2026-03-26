G7外长法国召开两天会议 盼缩小美欧对伊朗分歧

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（法新社巴黎26日电） 七大工业国集团（G7）外交部长今天起在巴黎郊外会面，欧洲国家与盟友一方面寻求缩小与美国在中东战争上的分歧，同时让乌克兰与加萨等危机列为重要议程。

在G7于巴黎郊外乡间的塞尔奈谷修道院（Vaux-de-Cernay Abbey）举行两天会议之际，白宫表示，如果伊朗不接受结束美国与以色列对伊朗战争的协议，总统川普准备「发动地狱般的打击」。

这是美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）自中东战争开打以来首度外访，他将与加拿大、德国、义大利、法国、日本与英国的外长会面，不过只有在会议的第2天。

法国外交部长巴霍（Jean-Noel Barrot）24日告诉法新社，法国担任今年G7轮值主席国，目标之一是「解决全球重大的失衡问题，这在很多方面上解释了我们正目睹的紧张与竞争程度，并对我们的国民造成非常具体的影响」。

随着获伊朗支持的什业派武装团体真主党（Hezbollah）朝以色列发射火箭，将黎巴嫩卷入战争中，巴霍也敦促以色列「克制」，不要派遣部队控制黎巴嫩南部的一个区域。

G7的起源可追溯至1975年在附近朗布依埃城堡（Chateau de Rambouillet）举行的首届G6峰会，为了扩大G7影响力，法国也邀请主要新兴市场的外长与会，包括巴西、印度与乌克兰、沙乌地阿拉伯和韩国。

尽管所有G7国家都是美国的亲密盟国，但没有一个国家明确表态支持对伊朗的攻击，令川普感到不满。德国外交部长兼副总理克林拜耳（Lars Klingbeil）甚至抱怨川普在中东「误导人的政策」，对德国经济造成冲击。

川普声称，美国正在与伊朗宗教体制内的「高层」进行谈判，以结束这场冲突。但伊朗国家电视台昨天报导，德黑兰已拒绝透过巴基斯坦传达的和平提案。

川普威胁将打击伊朗能源设施，尽管他目前在据称的谈判中暂缓相关行动，此举仍令欧洲盟国深感忧虑，他们都呼吁降低紧张情势，且未以军事手段参与这场冲突。

英国外交大臣古柏（Yvette Cooper）23日表示，中东战争转移外界对加萨和平计画和被占领的约旦河西岸暴力事件的关注，令人忧心。

俄罗斯全面入侵乌克兰4年多，巴霍向法新社表示，对「乌克兰抵抗行动」的支持以及对俄罗斯的施压将持续下去。