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G7挺乌联合声明难产 川普以外成员领袖声援乌

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（法新社加拿大卡纳纳斯基斯17日电） 美方在七大工业国集团（G7）高峰会期间，挡下向俄国施压的联合声明，不过其他成员国领袖在美国总统川普不在场的情形之下，今天矢言加强支持乌克兰。

川普原定在加拿大卡纳纳斯基斯举行G7峰会期间，与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）举行场边会议，不过因为以色列与伊朗的冲突，川普昨天提前离开返回华府。

在俄罗斯向基辅发动新一波猛烈轰炸，造成至少10人丧命后，泽伦斯基于加拿大落矶山脉的偏远小屋与其他领袖会面。

加拿大总理卡尼（Mark Carney）欢迎泽伦斯基到访，并宣布提供20亿加币（约新台币441亿元）的对乌军援，其中包含无人机与直升机。

卡尼告诉泽伦斯基，「这凸显了与乌克兰坚定团结的重要性」，并呼吁「向俄罗斯施加最大压力」。

然而，这次G7峰会未能就乌克兰发表联合声明，一名要求匿名的加拿大官员透露，这是因为「美方希望能淡化（相关内容）」。

这名官员透露，美方反对谴责俄罗斯的措辞，以便与俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）斡旋。

他还说：「这并非我们的立场，而其他6国也同意在声明中发表强烈措辞。」

这名官员说，卡尼将以G7峰会主席身分，发布跟乌克兰有关的声明，而非以全体领袖的名义发表。

而美国国务院则另行谴责俄罗斯的攻击，并向罹难者家属致哀。

泽伦斯基哽咽地告诉卡尼，俄国最新一轮攻击是「大悲剧」，这也显示乌克兰需要盟友支持。泽伦斯基也表明，他仍旧支持川普推动的和平谈判。

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