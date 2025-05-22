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G7财长会议讨论关税冲击 达成一致声明面临挑战

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（法新社班夫21日电） 正在加拿大举行的七大工业国集团（G7）财政部长会议今天面临挑战，针对美国总统川普的关税影响，以及支持乌克兰等棘手议题，力图克服集团内的分歧。

G7财长会议将于明天闭幕，鉴于对川普贸易政策的紧张情势持续存在，能否达成一项展现G7团结立场的最终公报仍具有不确定性。

与会代表在加拿大班夫国家公园（Banff National Park）一家饭店内相互寒喧，并在覆盖白雪的山峰前拍摄传统合照，为议程拉开序幕。但在会议开始后不久，这个由英国、加拿大、法国、德国、义大利、日本和美国组成的集团便出现摩擦。

义大利经济部长乔捷堤（Giancarlo Giorgetti）表示，会谈刚开始时面临了「一些困难」。但他说，G7「能克服这些歧异」，并说希望能够达成展现G7团结一致的最终声明。

今天的会谈几乎没有公布具体细节，但一般预料，美国财政部长贝森特（Scott Bessent）将面临各国对川普关税的反弹；川普的关税大刀已对全球经济成长构成威胁。

贝森特则形容今天的会谈「非常富有成效」。

会议主持人、加拿大财长沈潘（Francois-Philippe Champagne）拒绝透露他和贝森特的双边会谈是否谈及关税议题，但他坚称两人「处得很好」。

当被问到会谈中磨擦时，沈潘表示：「这就是我们为什么要举行会谈、坦率讨论的原因。」

沈潘拒绝透露，他是否乐观看待财长会议能达成一项联合声明。

他告诉记者，双方都对正在取得的进展和G7展现出的团结精神感到欣慰。

然而，一名不愿透露姓名的欧洲官员告诉法新社说，达成一致的闭幕声明并非优先要务。

他说：「重点不在有没有公报，而是我们能共同向前迈进。」他说，贝森特出席这场会议应被视为正面发展。

这名官员说：「至少美国人仍参与多边体系。我们在关税问题上显然存在分歧，但G7是坦诚交流、倡议我们观点的所在。」（译者：纪锦玲）

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