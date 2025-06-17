G7领袖齐聚加拿大 将促川普缓和贸易战

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（法新社加拿大卡纳纳斯基斯16日电） 全球领袖齐聚加拿大出席七大工业国集团（G7）峰会时，将试图敦促美国总统川普放弃他具惩罚性的贸易战，这场贸易战对全球经济稳定构成风险。

G7中的大多数国家已遭川普课徵10%的基准关税，这是在警告接下来还会有更多关税，欧洲国家与日本也遭课徵额外的汽车与钢铝关税。

川普抵达会场与东道主加拿大总理卡尼（Mark Carney）举行双边会议时表示，贸易将是这场峰会的「主要焦点」。G7峰会将举办到明天。

川普政府最近几个月宣布对加拿大进口品课徵额外关税后，贸易议题受到加拿大特别关注。

墨西哥总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）也受邀参与峰会，并将与川普进行面对面会谈，因为墨西哥试图重新协商也包含加拿大的3方北美自由贸易协议。

至于，这场峰会结束时，美国与全球其他国家之间的贸易谈判能否取得突破，虽然各界对此未抱持太大期望，但美国贸易代表葛里尔（Jamieson Greer）仍是川普代表团的成员之一。

数十个国家目前正在与川普政府谈判，希望在美国扬言于7月9日实施严厉的对等关税前，达成某种贸易协议。

但美国财政部长贝森特（Scott Bessent）上周表示，对于被认为真诚谈判的国家而言，关税实施日期可能会延后。

德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）向媒体表示，他将与法国与义大利领袖联手，与川普直接讨论美国贸易威胁。

梅尔茨向媒体表示：「马克宏（Emmanuel Macron）、梅洛尼（Giorgia Meloni）与我都坚定决心，将在未来两天再次与美国协商，看看我们能否找到解决方案。」

他又说：「这场峰会不会得出解决方案，但我们或许能循序渐进，往解决方案更靠近一点。」