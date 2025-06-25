GDP占比未必5%？NATO允提高军费重点一览

afp_tickers

4 分钟

（法新社海牙25日电） 北大西洋公约组织领导人今天将在荷兰海牙（The Hague）举行的高峰会中就国防开支占国内生产毛额5%承诺签署协议，以满足美国总统川普的要求。

法新社整理北大西洋公约组织（NATO）将签署内容的重点如下：

●国防开支占比会达5%吗？未必

川普坚持北约国家国防开支占比须达国内生产毛额（GDP）5%门槛，远远超过当前的2%底线。

目前仅波兰和波罗的海国家等少数北约盟国国防开支占比接近GDP的5%，就连美国去年占比都还不到3.4%。

北约32成员国经反覆讨论后将川普要求的比例拆分成为两部分，即2035年前专门用于核心军事需求的占比须达3.5%，诸如网路安全和基础设施等更广泛性「国防相关」领域占比1.5%。

这让呼吁盟国承担责任的川普赢了面子，也让手头拮据的欧洲国家得到一点弹性。

●占比3.5%用于何处？

大部分开支仍将投入北约关键重点领域：原始军力。

成员国上个月就对抗俄罗斯威胁所需所有硬体定下新目标，确切细节没有公开，但内容将会涵盖在这项自从冷战以来最大幅度军力提升计画之中。

秘书长吕特（Mark Rutte）指出，北约规划将防空能力提升5倍、增加数以千计战车和装甲车，以及数以百万计炮弹。

同时，各国很可能会将数以十亿美元计对乌克兰军援继续纳入其中来计算这个占比。

●1.5%部分为何？

承诺的其他部分涵盖从桥梁、道路到网路安全等更广泛得多的一系列领域。

北约表示，这些项目有助于防御任何攻势，同样至关重要。

美国驻北约大使惠塔克（Matthew Whitaker）说：「若因道路或桥梁或铁路无法承受那些战车和战车的重量，而无法将战车开往前线，显然这会让它们一无是处。」

义大利已表示，拟议已久的连结本土与西西里岛（Sicily Island）桥梁就应该纳入这个类别之中。

●有无查核机制？

官员本来提出一项让成员国答应年增0.2个百分点直到达成目标的计画，终因一些不愿遭到施压的政府反对而放弃。

各国现在将得向北约提出显示他们就此采取行动以及采购内容的年度报告。

另外，2029年北约就所需武器提出新目标时也将就此进行某种检讨，相关需求可能调整。

与此同时，不履行承诺的国家恐面临惹恼川普的风险。

●有任何成员得以豁免吗？

西班牙在成员国达成国防开支占GDP 5%协议后宣称无需遵守这项目标。

但是吕特坚称不可「拒绝参与」这项协议，每一个国家都必须提升到这个水准。