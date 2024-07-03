Google致力达成净零排放目标 碳排5年来仍增48%

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（法新社旧金山2日电） 尽管谷歌（Google）致力于达成净零排放目标，该公司表示，由于支援人工智慧（AI）所需的资料中心耗能增加，Google的温室气体排放不减反增。

根据今天公布的年度环境报告，Google的温室气体排放在过去5年来已增加48%，这与Google宣称为地球实现碳中和的目标背道而驰。

报告指出，Google去年的温室气体排放总量相较前一年高出13%，主要原因是资料中心耗能及供应链碳排的增加。尽管Google一直在增加太阳能和风能等洁净能源使用，其碳排仍然上升。

Google永续长布朗特（Kate Brandt）与高级副总裁葛梅斯（Benedict Gomes）在报告中说道：「随着我们进一步将AI整合到产品中，AI运算强度提高导致能源需求增加，以及技术基础设施投资预计增加带来的相关排放，减排可能会面临挑战。」

Google不是唯一一家要为耗能的AI资料中心供电，同时试图遏制温室气体排放的公司。

微软（Microsoft）在近期发布的永续报告中提到，由于它持续「投资推进新技术所需的基础设施」，其去年的温室气体排放相较2020年成长29%。

自OpenAI于2022年底推出聊天机器人ChatGPT以来，微软和Google一直在AI竞赛中处于领先地位。AI也成为这一组竞争对手季度财报中的重要主题。

与此同时，Google已承诺在2030年底前完全采用洁净能源营运；微软则承诺在2030年达成负碳排，并要在2050年底前消除自1975年微软成立以来直接或用电所排放的碳。

Google在报告中提到：「一个永续的未来需要系统层面的变革、强而有力的政府政策和新的科技。」