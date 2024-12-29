H-1B签证引发内哄 川普表态支持技术移民

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（法新社华盛顿28日电） 川普阵营近日因技术移民议题闹内哄，传统支持者与马斯克在内的科技大亨为此大打笔战。美国总统当选人川普今天出面选边站，说自己支持高技术移民签证计画。

川普接受「纽约邮报」（New York Post）访问时，首次就这项议题公开发表评论。他说：「我向来喜欢（H-1B）签证，也一直支持这类签证。」

此前，特斯拉（Tesla）执行长马斯克（Elon Musk）在内的矽谷帮，与反移民的川普传统支持者，两方因海外科技劳工爆发激烈交锋，气氛剑拔弩张，马斯克甚至扬言要为此「开战」。

川普有关大幅削减移民人数的主张，是他11月大选击败民主党籍对手贺锦丽（Kamala Harris）的关键之一。他选前承诺将驱逐所有非法移民，并限制合法移民的数量。

然而，马斯克以及即将与他共同领导政府效率部的生技业富豪拉马斯瓦米（Vivek Ramaswamy）等企业家，都认为美国培养的高技术人才过少，因此大力支持H-1B签证计画。

马斯克26日在社群网站X发文表示，吸引国外顶尖工程人才对于「美国继续获胜至关重要」。

马斯克自己是出生南非的归化美国公民，且当年就是持H-1B签证来美。他电动车大厂特斯拉今年获724个H-1B签证。H-1B签证有效期通常为3年，持有人可以申请延长一次，期间也是3年或选择申请绿卡。

而拉马斯瓦米的一番言论让这场高技术人才辩论进一步升温。身为印度移民后代的他发文痛批一个崇尚平庸的「美国文化」，还说美国有可能被中国「打得落花流水」。

马斯克和拉马斯瓦米的立场，激怒了多位挺川的着名保守派人士。这些最早开始支持川普、在川普竞选活动捐款超过2.5亿美元（约新台币82亿元）的人士担心，川普会受到马斯克等科技界金主的影响，进而偏离他当初的竞选承诺。

美国极右阴谋论者、经常是川普专机座上宾的卢默（Laura Loomer）说：「期待总统川普与大型科技企业之间不可避免的切割。」

她说：「我们必须保护川普总统免受技术官僚的影响。」她和其他人表示，川普应该保障美国劳工并进一步限缩移民。