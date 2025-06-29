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IAEA署长：伊朗浓缩铀生产 可能在数月内重启

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（法新社华盛顿法新电）哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）今天报导，国际原子能总署署长葛罗西表示，尽管伊朗多处核设施遭美国和以色列攻击受损，但伊朗恐怕能够「在数月内」开始生产浓缩铀。

美国于伊朗当地时间22日轰炸伊朗的3处核设施。伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，核设施受损程度「严重」，但具体细节尚不清楚。而美国总统川普坚称，伊朗的核计画已倒退「数十年」。

不过，国际原子能总署（IAEA）署长葛罗西（Rafael Grossi）表示：「有些设施仍在」。

根据今天发布的受访纪录，葛罗西昨天表示：「你知道，他们可能在几个月内，甚至更短时间内，就能让几组离心机开始运转并生产浓缩铀。」

另一个关键问题是，伊朗在受攻击前，是否能搬移估计约408.6公斤的高浓缩铀库存，无论是部分或全部移走。

法新社报导，这些铀浓缩程度达60%，已高于民生用途水准，但仍低于武器级程度。如果进一步提炼，理论上可足够制造9枚以上核弹。

葛罗西向哥伦比亚广播公司新闻网坦承：「我们并不知道这些材料可能在哪里。」

他受访时表示：「所以，有些材料可能在袭击中被摧毁，但也有些可能被移走了，最终都必须厘清。」

目前，伊朗议员已投票决定，将暂停与国际原子能总署合作，德黑兰方面也拒绝葛罗西想查看受损设施的要求，尤其是主要铀浓缩设施所在地福尔多（Fordo）。（译者：纪锦玲）

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