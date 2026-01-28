ICE突袭拘留厄瓜多父子 美法官裁定暂不得遣返

afp_tickers

2 分钟

（法新社休士顿27日电） 一名5岁男童日前在明尼苏达州遭美国移民暨海关执法局（ICE）突袭拘留，引发全美舆论关注。德州联邦法官发布裁定，暂时挡下这名男童及其父亲的驱逐出境令。

5岁的连恩．康尼荷．拉莫斯（Liam Conejo Ramos）与父亲艾德瑞安．康尼荷．阿里亚斯（Adrian Conejo Arias）这个月20日双双遭ICE执法人员逮捕。父子均是来自厄瓜多的寻求庇护者。

带着蓝色毛帽、背着背包的连恩被黑衣联邦执法人员带走的照片，旋即在网路上疯传。

父子俩目前被关押在德州圣安东尼奥（San Antonio）。当地联邦地区法官比里（Fred Biery）昨天裁定，在这对父子对拘留提出诉讼期间，「不得对他们进行任何遣返或转移，直至本法院进一步命令」。

连恩在哥伦比亚高地（Columbia Heights）公立学校学区就读学前班。学区最高行政首长史登维克（Zena Stenvik）表示，父子俩是在自家车道被带走，且连恩当时遭执法人员当作「诱饵」，目的是让家中其他成员步出家门。

然而，联邦移民官员则称，执法人员是在父亲逃离现场后于住所外带走这名男童。

连恩与父亲被捕时，他的母亲与哥哥并未同时被捕。